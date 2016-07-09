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إعصار «نيبارتاك» يجلي نحو نصف مليون شخص في الصين

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إعصار «نيبارتاك» يجلي نحو نصف مليون شخص في الصين إعصار «نيبارتاك» يجلي نحو نصف مليون شخص في الصين

اعصار في الصين – أرشيفية

تسببت عاصفة خلفها الإعصار العاتي “نيبارتاك” في هبوط أرضي في إقليم “فوجيان” في جنوب شرق الصين اليوم السبت وصاحبتها رياح قوية وأمطار غزيرة وأدت إلى إجلاء مئات الآلاف من الأشخاص.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة “شينخوا” أن 420 ألف شخص على الأقل في 4 مدن من بينها “فوتشو” عاصمة الإقليم نقلوا لأماكن أخرى، كما تسببت العاصفة أيضًا في إلغاء رحلات أكثر من 300 قطار عالي السرعة ونحو 400 رحلة جوية وخمسة آلاف رحلة لحافلات ركاب.

وأضافت الوكالة أن العاصفة ضربت اليابسة في إقليم فوجيان واجتاحت رياح سرعتها نحو 100 كيلومتر في الساعة مدينة شي شي.

وقالت الوكالة إن منسوب الأمطار بلغ 250 مليمترا بعد أربع ساعات من هطولها في وقت مبكر يوم السبت في مدينة بوتيان حيث انتشر قرابة 23 ألف شخص لفحص شبكات المياه المستنزفة.

وبحسب رويترز فقد صنفت مؤسسة “تروبيكال ستورم ريسك” نيبارتاك إعصارًا من الفئة الخامسة وهي الفئة الأعلى في مقياس شدة الأعاصير لكن قوة الإعصار تراجعت بعد عبوره لتايوان وتحول إلى عاصفة استوائية عندما وصل إلى الصين.

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