"التطوير الحضرى": تنفيذ 15 ألف وحدة سكنية بمختلف النماذج لسكان العشوائيات

كشف الدكتور أحمد عادل درويش، نائب وزير الإسكان للتطوير الحضرى والعشوائيات، عن تفاصيل المشروع العمرانى التنموى الجديد المزمع إنشاؤه فى حى السلام بشرق القاهرة على طريق بلبيس، والذى تبلغ مساحته 200 فدان، وذلك فى إطار اتفاقية تعاون بين صندوق تطوير المناطق العشوائية وبرنامج العمران المتكامل والتصميم المستدام بجامعة عين شمس.

وأوضح درويش، فى بيان له اليوم، أن هذا المشروع سيكون نموذجا فريدا لمشاريع تطوير العشوائيات بمصر التى ترتكز على التنمية المتكاملة وليس تطوير البناء فقط.

وأشار نائب الوزير إلى أنه سيتم اتباع معايير الاستدامة التى تركز على الجوانب البيئية والاقتصادية والاجتماعية، والتى تضع فى عين الاعتبار احتياجات السكان الحالية والمستقبلية الاجتماعية والاقتصادية بهدف إيجاد بيئة ملائمة ومحفزة على تطور الإنسان وتقدمه انطلاقاً من مبدأ تطوير البشر قبل الحجر.

وأضاف درويش أن هذا المشروع يتضمن إنشاء حوالى 15 ألف وحدة سكنية مختلفة النماذج والتصميمات لتتوافق مع طبيعة سكان المناطق العشوائية المستهدفين، وتتماشى مع تنوع ظروفهم واحتياجاتهم، بجانب العديد من المرافق المجتمعية والعامة مثل المدارس والمنتزهات والمحلات والمساجد والخدمات الصحية والإدارية للإشراف على المشروع.

وأشار درويش إلى أنه ستتم إضافة منطقة للأنشطة الاقتصادية لتوفير فرص العمل المتوافقة مع السكان ليس فى صورة محال أو ورش تفترض فى السكان بالضرورة كونهم أصحاب عمل، ولكنها تعمل على جذب مشروعات للمنطقة توفر فرص العمل المناسبة للسكان، مما يتطلب أيضا مناطق للتدريب المهنى استغلالاً للموقع المتميز على طريق بلبيس الذى يربط القاهرة بالدلتا.

ومن المخطط أن يتم الانتهاء من الدراسات والتصميمات اللازمة للمشروع خلال الشهر المقبل، ليبدأ بعدها تنفيذ المشروع على أن يتم افتتاحه فى أغسطس 2017.

مفاجأة.. 26 ألف كيلو متر مواسير مياه تحتاج للتجديد منعا لغرق محافظات مصر.. رئيس الشركة القابضة: نحتاج 8 مليارات جنيه للإحلال.. ويؤكد: تلقينا عرضاً من شركة أمريكية لتطوير شبكات المياه بالعاصمة

>