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مباشر #في_القمة.. الأهلي ضد الزمالك

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مباشر #في_القمة.. الأهلي ضد الزمالك مباشر #في_القمة.. الأهلي ضد الزمالك

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة للقاء القمة بين الأهلي والزمالك في ختام أخر مباريات الدوري المصري موسم 2015/2016.

- تعرف على تشكيل الفريقين والتغطية الحية للقاء دقيقة بدقيقة من هنا

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- #في_القمة - تشكيل الأهلي .. عمرو جمال يقود الهجوم وغياب رمضان أمام الزمالك

- #في_القمة - تشكيل الزمالك .. محمد إبراهيم يبدأ أمام الأهلي وطلبة وعادل أساسيان

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- وصول حافلة الفريقين لملعب السويس

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