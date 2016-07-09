مباشر #في_القمة.. الأهلي ضد الزمالك

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة للقاء القمة بين الأهلي والزمالك في ختام أخر مباريات الدوري المصري موسم 2015/2016.
- تعرف على تشكيل الفريقين والتغطية الحية للقاء دقيقة بدقيقة من هنا
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- #في_القمة - تشكيل الأهلي .. عمرو جمال يقود الهجوم وغياب رمضان أمام الزمالك
- #في_القمة - تشكيل الزمالك .. محمد إبراهيم يبدأ أمام الأهلي وطلبة وعادل أساسيان
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- وصول حافلة الفريقين لملعب السويس
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