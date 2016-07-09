في_القمة - تعرف على بدلاء الزمالك أمام الأهلي.. معروف يوسف

خرج محمد خليفة من القائمة النهائية للزمالك التي تستعد لمواجهة الأهلي في قمة الجولة الأخيرة من الدوري المصري.

الزمالك يواجه الأهلي مساء يوم السبت في قمة الجولة الأخيرة من الدوري المصري. قمة تأتي بعد حسم اللقب لصالح المارد الأحمر قبل النهاية بجولتين.

وأعلن محمد حلمي المدير الفني للزمالك تشكيل الفريق الذي شهد تواجد محمد إبراهيم كأساسي في المباراة. (طالع التفاصيل)

ويجلس على مقاعد بدلاء الزمالك كل من: عمر صلاح الحارس الاحتياطي - أحمد دويدار - رمزي خالد - إبراهيم عبد الخالق - معروف يوسف - مصطفى فتحي - إيمانويل مايوكا.

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