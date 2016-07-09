مواطنة تتعرض لطلق ناري على يد زوجها في رأس الخيمة

تعرضت مواطنة في العقد الرابع من عمرها لإصابات متفرقة نتيجة طلق ناري من قبل زوجها المواطن في العقد الرابع من عمره داخل منزلهما بإحدى المناطق بإمارة رأس الخيمة.

وفي التفاصيل أشار اللواء علي بن علوان النعيمي ، القائد العام لشرطة رأس الخيمة ، إلى ورود بلاغ لغرفة العمليات بالقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة مساء اليوم يفيد بوجود طلق ناري بأحد المنازل الكائنة بإحدى المناطق بإمارة رأس الخيمة ، وعلى الفور، تم انتقال جميع الجهات المعنية لمكان البلاغ ، وتبين خلال المعاينة المبدئية ، إصابة مواطنة وهي في العقد الرابع من عمرها بإصابات متفاوتة بعد تعرضها لطلق ناري على يد زوجها المواطن الذي سلم نفسه للشرطة بعد الطلق الناري مباشرة وهو في العقد الرابع من عمره.

وتم تقديم جميع الاسعافات الأولية اللازمة للمصابة لحين وصولها إلى المستشفى.

وأكدت المصادر الطبية تلقيها العلاج اللازم وأن حالتها مستقرة.

وأضاف القائد العام لشرطة رأس الخيمة ان الإجراءات مازالت مستمرة مع زوج المصابة للوصول إلى معرفة دوافع وأسباب الواقعة ، كما أنه جار استكمال الإجراءات القانونية من الجهات المختصة.

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