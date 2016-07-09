كاميرون: بريطانيا لن تبتعد عن أوروبا في المجال الأمني

أكد رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، اليوم السبت، أثناء قمة حلف شمال الأطلسي “الناتو” في وارسو أن “قرار ترك الاتحاد الأوروبي لا يعني أن بريطانيا ستعطي ظهرها لأوروبا في المجال الأمني”.

وقال كاميرون: “هذه القمة تؤكد أهمية مساهمتنا في الحلف. سنواصل الالتزام براً وبحراً وجواً”، نقلاً عن وكالة الأنباء الأسبانية “إفي”.

وأكد رئيس الوزراء أنه “مع بداية العام القادم فإن بلاده سترسل 500 جندي لإستونيا و150 إلى بولندا، مذكراً بأن بريطانيا تشارك في بعثات الشرطة الجوية في جمهوريات البلطيق”.

وأوضح كاميرون أن “بريطانيا تحافظ على التزامها بأفغانستان وستواصل تدريب القوات الأفغانية، معلناً في الوقت نفسه عن إرسال 450 جندياً و50 مستشاراً عسكرياً إلى البلد الآسيوي”.