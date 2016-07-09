عودة نواز شريف إلى باكستان عقب إجراء عملية ناجحة في القلب

عاد نواز شريف رئيس وزراء باكستان اليوم السبت إلى بلاده بعد إجراء عملية جراحية ناجحة في القلب بمستشفيات بريطانيا.

وذكرت قناة جيو الباكستانية أن 1800 من قوات الأمن انتشروا داخل وخارج مطار لاهور لتأمينه قبيل هبوط الطائرة التي تقل نواز شريف وأفراد أسرته العائدين من لندن.

وقال شريف -في تصريح صحفي عند وصوله- إنه عاد إلى الوطن بروح جديدة، مؤكدا أن الاعتصامات ليست الحل المناسب للمشاكل التي تواجه البلاد.

تجدر الإشارة إلى أن عملية القلب المفتوح التي أجراها نواز شريف في الحادي والثلاثين من شهر مايو الماضي تعتبر الثانية التي يجريها في غضون خمسة أعوام.

أ ش أ