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«يويفا» يمنح «تشافي» شرف تسليم كأس يورو 2016

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«يويفا» يمنح «تشافي» شرف تسليم كأس يورو 2016 «يويفا» يمنح «تشافي» شرف تسليم كأس يورو 2016

اللاعب تشافي – أرشيفية

منح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” الإسباني، “تشافي” لاعب السد القطري والنجم السابق لنادي برشلونة شرف إيصال كأس يورو 2016 إلى أرض الملعب من أجل تسليمها إلى الفائز في المباراة النهائية.

وسيلتقي في المباراة النهائية صاحب الضيافة منتخب فرنسا ونظيره البرتغالي الذي في حال فاز باللقب، فتشافي سيقدم الكأس لقائد البرتغال ونجم ريال مدريد كريستيانو رونالدو.

وكانت البرتغال قد حجزت بطاقة التأهل للنهائي على حساب ويلز، فيما تأهلت فرنسا بفوزها على ألمانيا.

يذكر أن تشافي لعب مع الإسباني 133 مباراة، فاز معه بلقبين باليورو 2008 و2012، ولقب كأس العالم 2010.

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