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الإعلام الرسمي: جبهة البوليساريو تختار زعيما جديدا

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الإعلام الرسمي: جبهة البوليساريو تختار زعيما جديدا الإعلام الرسمي: جبهة البوليساريو تختار زعيما جديدا

إبراهيم غالي الزعيم الجديد للبوليساريو

اختارت جبهة البوليساريو في الصحراء الغربية زعيما جديدا لها وهو سفير سابق خلفا للراحل محمد عبد العزيز الذي قاد الجبهة على مدى 30 عاما في حربها مع المغرب وسنوات من الكفاح الدبلوماسي من أجل تقرير المصير.

وبحسب رويترز قالت وكالة الأنباء الجزائرية إن السفير السابق إبراهيم غالي انتخب خلال مؤتمر بمخيمات اللاجئين الصحراويين في جنوب الجزائر حيث تتخذ الجبهة مقرا لها “أمينا عاما لجبهة البوليساريو ورئيسا للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية بالأغلبية الساحقة للمشاركين في المؤتمر الاستثنائي لجبهة البوليساريو.”

يأتي انتخاب غالي وهو أحد الأعضاء المؤسسين لجبهة البوليساريو في وقت وصلت فيه الجبهة إلى مفترق طرق بعد أعوام من الجمود بشأن استفتاء مقترح بالمنطقة المتنازع عليها.

وامتدت أزمة دبلوماسية بشأن منطقة الصحراء الغربية الغنية بالفوسفات لأكثر من 20 عاما بعد اتفاق لوقف إطلاق النار تم برعاية الأمم المتحدة على أساس تفاهم لإجراء استفتاء بشأن الاستقلال.

ومنذ ذلك الحين لم يتفق الطرفان على شروط إجراء الاستفتاء أو الذين يحق لهم التصويت.

ومن جانبه اقترح العاهل المغربي خطة للحكم الذاتي واستثمر كثيرا في المنطقة لتهدئة الدعوات المطالبة بالاستقلال.

 

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