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تجهيز 4 غرف لاستقبال حالات الإجهاد الحراري بمستشفى الخارجة بالوادى الجديد

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تجهيز 4 غرف لاستقبال حالات الإجهاد الحراري بمستشفى الخارجة بالوادى الجديد تجهيز 4 غرف لاستقبال حالات الإجهاد الحراري بمستشفى الخارجة بالوادى الجديد

مستشفى الخارجة العام_أرشيفية

أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الوادي الجديد، عن تجهيز 4 غرف لاستقبال حالات الإجهاد الحراري، وضربات الشمس بالمحافظة.

وصرح الدكتور محمد السيد وكيل وزارة الصحة بالوادى الجديد، أنه تم تجهيز غرفتين بأجهزة تكييف هواء، داخل مستشفي الخارجة العام، لاستقبال حالات ضربات الشمس والاحتباس الحراري، استعداداً لارتفاع درجات الحرارة المتوقعة في فصل الصيف​ ​.
> وأضاف السيد، أنه جاري تجهيز غرفتين بمستشفي الحميات، بعد الانتهاء من شراء جهازي تكييف هواء، خلال الفترة القليلة المقبلة، تمهيداً لاستقبال هذه الحالات بالمستشفى​ ​.

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