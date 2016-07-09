أخبار عاجلة

فيديو جديد | يكشف بوضوح وجه أبو البراء المصري منفذ تفجير كنيسة مارمرقس بالأسكندرية فضلا عن تحديد هوية منفذي التفجرين. -
الصين: ندعم جهود مصر للحفاظ على أمنها واستقرارها -
بدء اجتماع الحكومة بالوقوف دقيقة حداد على شهداء الكنيستين -
وفد الكونجرس الأمريكي يغادر القاهرة بعد لقاء السيسي -
الدولار الأمريكي يستقر أمام الدينار الكويتي -
8 الصبح - د/محمد الباز تعليقاً على إعلان حالة الطوارئ "عمري ما شعرت طول حياتي بحالة الطوارئ" -
8 الصبح - الصحفي د/محمد الباز"شعرنا بالحرب الحقيقة بعد إعلان مجلس أعلى لمكافحة الإرهاب" -
مساء الأنوار: تحليل مباراتي سموحة والمصري في الكونفدرالية ، ومباريات اليوم في الدوري - 09 أبريل 2017 -
إسرائيل تفرض طوقا أمنيا على الأراضي الفلسطينية وتعتقل 3 في الضفة -
خامنئي: الضربة الأمريكية على سوريا "خطأ استراتيجي" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

رئيس الوزراء اليمنى يجتمع مع قيادة قوات التحالف فى عدن

Google+ Print
رئيس الوزراء اليمنى يجتمع مع قيادة قوات التحالف فى عدن رئيس الوزراء اليمنى يجتمع مع قيادة قوات التحالف فى عدن
قام الدكتور أحمد عبيد بن دغر رئيس الوزراء اليمنى اليوم ، بزيارة تفقدية للقاعدة الإدارية لقوات التحالف العربى فى عدن وعقد اجتماعا مع قيادة قوات التحالف بحضور ممثلى القوات التابعة للسعودية والإمارات والبحرين والسودان.

وأطلع رئيس الوزراء على المهمة الموكلة إلى قوات التحالف وواجباتها ومجمل المهام العسكرية والأمنية والاجتماعية والإغاثية التى يقوم بها التحالف فى إطار تعزيز أمن المناطق المحررة ودعم الخدمات.

وتبادل بن دغر مع قادة قوات التحالف الآراء حول سبل ووسائل تعزيز الأمن فى المناطق المحررة ووسائل تعزيز الصمود فى جبهات القتال مع قوات العدو المتمردة على الشرعية والدولة.. واكدا ضرورة تعزيز اداء السلطات المحلية المدنية والأمنية للتغلب على الصعوبات التى تواجهها المناطق المحررة ومنها الكهرباء وخدمات المياه وغيرها.

وأشاد رئيس الوزراء بجهود دولة الإمارات فى تذليل الصعاب لتسهيل نقل نفط حقل المسيلة بمحافظة حضرموت لمصفاة عدن لتكريرها.. كما أشاد بجهود قوات التحالف وتضحياتهم فى سبيل تحقيق الأمن والاستقرار فى اليمن.. ودعم جهود إعادة البناء والتصدى لقوى الإرهاب وخلايا تنظيم القاعدة وداعش التى تحاول الإضرار بأمن الوطن والمواطن .

وقد أكد العميد على سيف النعيمى قائد قوات التحالف العربى دعم ومساندة قوات التحالف للحكومة اليمنية واستعرض العديد من الإنجازات التى قام بها التحالف فى محافظة عدن والمحافظات المجاورة لها فى النواحى الأمنية والصحية والإغاثية والتعليمية وإعادة الإعمار.

وذكرت وكالة الانباء اليمينة الحكومية أن اللواء عيدروس الزبيدى محافظ عدن واللواء أحمد سيف اليافعى قائد المنطقة الرابعة العسكرية واللواء شلال شايع مدير أمن عدن ووزيرى الصحة والسياحة رافقوا رئيس الوزراء فى زيارته .
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365