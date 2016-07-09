حيدر العبادى: سنلجم الأصوات المحرضة على تقسيم العراق والطائفية

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقى الدكتور حيدر العبادى، أن بلاده ستلجم الأصوات التى تحرض على الطائفية، وتريد تقسيم البلد، وتساعد الدواعش، وذلك من خلال إحباط مخططاتهم.

وقدم العبادى، خلال لقائه بجمع من وجهاء وأهالى الكرادة، تعازيه لضحايا التفجيرات التى أسفرت عن مصرع 292 وإصابة 200 آخرين، مؤكدا أن الرد على هؤلاء سيكون بسحقهم، واليوم انتصرنا فى القيارة وجثث الدواعش تملأ الصحراء، وهذا يمثل ردا عمليا وسيكون هناك المزيد فى الأيام المقبلة - على حد قوله -

وأشار رئيس مجلس الوزراء العراقى إلى أن حملة الأكاذيب التى تطلق فى الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعى هدفها جر العراق إلى الفتنة والفوضى والتقسيم، فالدواعش يريدون إرعاب المواطنين والبعض من الأصوات النشاز ينفذ لهم ما يريدون، لأنهم عن طريق إرعاب الناس احتلوا الموصل وبقية المناطق فخطة داعش نفس خطة البعث، مؤكدا أن العراق لن يسمح لهم وسيحبط مخططاتهم.

وكشف العبادى عن وجود عمل وتعاون بين أهل الكرادة والقوات الأمنية لمنع الاختراقات، وهذا الأمر سيكون منطلقا لضبط الأمن فى الكرادة وبقية المناطق.

واستمع إلى آراء ومقترحات أهالى الكرادة، إذ تم التأكيد على المزيد من التعاون بين الأهالى، والقوات الأمنية، وتشكيل لجان تطوعية لضبط الأمن.

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