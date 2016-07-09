مقتل قائد كبير بحزب العمال الكردستانى فى سوريا

ذكرت وكالة الأناضول الرسمية للأنباء فى تركيا أن قائدا كبيرا بحزب العمال الكردستانى قتل فى هجوم بالقنابل على سيارة كان يستقلها فى شمال شرق سوريا.

وقالت الوكالة نقلا عن زعيم جماعة متمردة فى سوريا إن فهمان حسين المعروف فى تركيا باسمه الحركى باهوز أردال قتل مساء أمس الجمعة بينما كان متوجها إلى مدينة القامشلى فى شمال سوريا.

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