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تريزيجيه يشارك في تعادل أندرلخت مع رد ستار

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تريزيجيه يشارك في تعادل أندرلخت مع رد ستار تريزيجيه يشارك في تعادل أندرلخت مع رد ستار

شارك محمود حسن "تريزيجيه" جناح أندرلخت مع فريقه في المباراة الودية ضد رد ستار الفرنسي والتي انتهت بالتعادل 1-1 يوم السبت.

المباراة هي الرابعة لتريزيجيه مع فريقه استعدادا للموسم الجديد، هذا الصيف بعد عودته من أجازته التي قضاها في .

وبدأ لاعب الأهلي السابق المباراة بشكل أساسي وخرج بين الشوطين حين كانت النتيجة تشير إلى التعادل 0-0.

يذكر أن تريزيجيه سجل ثلاثة أهداف في المباريات الثلاثة التي لعبها مع أندرلخت منذ بداية معسكر الاعداد.

رغم عدم مشاركة تريزيجيه مع أندرلخت في معظم المباريات الموسم الماضي إلا أن النادي البلجيكي قرر تحويل الإعارة إلى بيع نهائي في صفقة أدخلت للأهلي 3 ملايين يورو.

وينطلق الموسم الجديد من الدوري البلجيكي يوم 29 يوليو المقبل.

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