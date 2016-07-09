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عرضان مُبهران في ايطاليا، الأول لـ "فيندي" والثاني لـ "دولتشي اند غابانا"

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السبت 09-07-2016 15:12

بعد ختام أسبوع الموضة في باريس انتقل عشاق الموضة الى ايطاليا مع دار "فيندي" Fendi، ودار "دولتشي اند غابانا" Dolce&Gabbana حيث قدما عروضاً مُذهلة برهنت عن فن عالي وابداع فاق التصورات، وقد ذهبنا مع دار "فيندي" Fendi الى روما للاحتفال بالعيد الـ 90 للدار. وبهذه المناسبة تحولت البحيرة الأشهر في روما "تريفي فاونتين" Trevi Fountain الى منصة عرض زجاجية تهادت عليها عارضات الأزياء، وبدا المشهد وكأنهن يسرن على المياه مباشرة، كما بدت التصاميم رائعة استوحيت من قصص الأميرات الخرافية، وقد شاهدنا كلاً من "كيندل جينير" Kendall Jenner، و"بيلا حديد" Bella Hadid بين العارضات.
أما دار "دولتشي اند غابانا" Dolce&Gabbana فقد حولت شوارع مدينة نابولي الايطالية الى منصة عرض كبيرة وقد سارت في هذه الشوارع العاضات وقد ارتدين تصاميم ُمبهرة وفاخرة فيها الكثير من الفن والتفاصيل الدقيقة، فبدون كملكات من أزمنة غابرة ولاسيما مع زينة الرأس المبتكرة.
سنتركك الآن مع الصور لتشاهدي عن قرب ابداعات كلاً من دار "فيندي" Fendi ودار "دولتشي اند غابنا" Dolce&Gabbana.

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سيدتي