أخبار عاجلة

فيديو جديد | يكشف بوضوح وجه أبو البراء المصري منفذ تفجير كنيسة مارمرقس بالأسكندرية فضلا عن تحديد هوية منفذي التفجرين. -
الصين: ندعم جهود مصر للحفاظ على أمنها واستقرارها -
بدء اجتماع الحكومة بالوقوف دقيقة حداد على شهداء الكنيستين -
وفد الكونجرس الأمريكي يغادر القاهرة بعد لقاء السيسي -
الدولار الأمريكي يستقر أمام الدينار الكويتي -
8 الصبح - د/محمد الباز تعليقاً على إعلان حالة الطوارئ "عمري ما شعرت طول حياتي بحالة الطوارئ" -
8 الصبح - الصحفي د/محمد الباز"شعرنا بالحرب الحقيقة بعد إعلان مجلس أعلى لمكافحة الإرهاب" -
مساء الأنوار: تحليل مباراتي سموحة والمصري في الكونفدرالية ، ومباريات اليوم في الدوري - 09 أبريل 2017 -
إسرائيل تفرض طوقا أمنيا على الأراضي الفلسطينية وتعتقل 3 في الضفة -
خامنئي: الضربة الأمريكية على سوريا "خطأ استراتيجي" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

المعارضة: مقتل 115 جنديا على الأقل في اشتباكات بجنوب السودان

Google+ Print
المعارضة: مقتل 115 جنديا على الأقل في اشتباكات بجنوب السودان المعارضة: مقتل 115 جنديا على الأقل في اشتباكات بجنوب السودان

سلفا كير

قال متحدث عسكري باسم المعارضة في جنوب السودان يوم السبت إن 115 جنديا على الأقل من فصائل متنافسة في البلاد قتلوا في اشتباكات وسط مخاوف من انهيار عملية السلام الهشة في بلد مازال يتعافى من آثار حرب أهلية استمرت عامين.

واندلعت الاشتباكات مساء الجمعة بالقرب من قصر الرئاسة أثناء اجتماع بين الرئيس سلفا كير ونائبه ريك مشار اللذين قالا إنهما لا علم لهما بسبب اندلاع القتال ودعيا للهدوء.

وبحسب رويترز قال وليام دينج المتحدث باسم الفصيل العسكري التابع لمشار إن القتال وقع بالقرب من القصر الرئاسي وفي ثكنة تابعة للجيش.

وأضاف قائلا “في الصباح جمعنا وأحصينا 35 جثة لجنود في قوات فصيل مشار و80 جثة أخرى من القوات الحكومية.”

وقال إن عدد القتلى ربما يزيد “بسبب الإصابات البالغة” التي لحقت بجنود فصيل مشار.

ولم يعلق الجانب الحكومي حتى الآن على الموقف في جوبا.

وانزلق جنوب السودان إلى الحرب في ديسمبر  2013 بعد أن أقال الرئيس كير نائبه مشار.

وانتهى الصراع الذي شهد مواجهة على أساس عرقي بين قبيلة الدنكا التي ينتمي لها كير وقبيلة النوير التي ينتمي لها مشار بعد أن وقع الجانبان اتفاق سلام في أغسطس الماضي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا