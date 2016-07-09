إخلاء سبيل مدير وعامل بكفالة مالية فى حادث مصرع طفل بملاهى العباسية

قررت نيابة الوايلى الجزئية، برئاسة سامى جبران، وإشراف المستشار إبراهيم صالح المحامى العام الأول لنيابات غرب القاهرة، إخلاء سبيل المدير المسئول وعامل اللعبة بكفالة مالية قدرها خمسة الاف جنيه لكل منهما، فى حادث سقوط إحدى لعب الأطفال داخل ملاهى قرية الفردوس بمنطقة العباسية على رؤوس المواطنين، أثناء لهو أطفالهم احتفالا بعيد الفطر المبارك.

ووجهت لهم النيابة تهم القتل الخطأ والإصابة الخطأ للاطفال المجنى عليهم. كما أمرت النيابة بتشكيل لجنة هندسية وفنية من محافظة القاهرة لإعداد تقرير فنى حول اجراءات السلامة والأمان بالملاهى.

انتهت النيابة من الاستماع إلى اقوال اهل الطفل المتوفى والاطفال المصابين فى الحادث، والذين وجهوا الاتهامات الى مدير الملاهى والعامل المسئول عن اللعبة، كما صرحت النيابة بدفن جثة الطفل عقب الكشف الطبى الظاهرى.

وكانت قد قررت النيابة العامة، فتح تحقيقات موسعة حول الحادث، للوقوف على الأسباب التى أدت إلى سقوط اللعبة الكهربائية، والتأكد من إجراءات السلامة داخل الملاهى، والاستماع لأقوال المسئولين والمشرفين على الألعاب لتوثيق شهادتهم.

حجز مدير وعامل ملاهى العباسية بتهمة التسبب فى وفاة طفل