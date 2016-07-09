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بالصور.. مدير أمن السويس يتفقد قوات تأمين مباراة الأهلى والزمالك

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بالصور.. مدير أمن السويس يتفقد قوات تأمين مباراة الأهلى والزمالك بالصور.. مدير أمن السويس يتفقد قوات تأمين مباراة الأهلى والزمالك
وصل إلى استاد الجيش مجدى عبد العال مدير أمن السويس واللواء جمال عبد البارى مدير مباحث وزارة الداخلية وضباط الأمن العام ومباحث مديرية أمن السويس.

وتفقد اللواء جمال عبد البارى مع اللواء مجدى عبد العال مدير أمن السويس القوات المكلفة بالتأمين محيط استاد الجيش بالسويس.

وعقد اللواء جمال عبد البارى قبل وصوله للاستاد اجتماعا مع قيادات الأمن العام بالسويس، ومدير المباحث الجنائية العميد محمد والى.

وأكد مصدر أمنى أن مدير مباحث وزارة الداخلية قام بمتابعة تنفيذ خطة التأمين للمبارة وكيفية تنفيذها.

مجدى عبد العال مدير أمن السويس يتفقد قوات تأمين مباراة الأهلى والزمالك (1)
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اللواء جمال عبد البارى مدير مباحث وزارة الداخلية

مجدى عبد العال مدير أمن السويس يتفقد قوات تأمين مباراة الأهلى والزمالك (2)
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اللواء جمال عبد البارى واللواء مجدي عبالعال

مجدى عبد العال مدير أمن السويس يتفقد قوات تأمين مباراة الأهلى والزمالك (3)
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وصول مدير مباحث وزارة الداخلية للاستاد

مجدى عبد العال مدير أمن السويس يتفقد قوات تأمين مباراة الأهلى والزمالك (4)
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مدير أمن السويس يتابع دخول المقيدين بكشف اتحاد الكرة للأستاد

مجدى عبد العال مدير أمن السويس يتفقد قوات تأمين مباراة الأهلى والزمالك (5)
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العميد محمد والى مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن السويس


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