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الخارجية: جارى العمل لعودة المصريين المحتجزين لدى السلطات المحلية بليبيا

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الخارجية: جارى العمل لعودة المصريين المحتجزين لدى السلطات المحلية بليبيا الخارجية: جارى العمل لعودة المصريين المحتجزين لدى السلطات المحلية بليبيا

المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية – أرشيفية

صرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، بأن السفارة المصرية في طرابلس، والتي تمارس مهامها من القاهرة بسبب الأوضاع في الأراضي الليبية، قد علمت من خلال اتصالاتها بأن المواطنين المصريين الستة الذين تم استيقافهم في طريق عودتهم من طرابلس، محتجزين حاليًا لدى السلطات المحلية بمدينة بني وليد، وجاري العمل على اتخاذ الترتيبات اللازمة لعودتهم إلى أرض الوطن، مضيفًا أن المواطنين الستة هم : إبراهيم حفظي محمد جلال، شوقي محمد علي، صالح جابر يونس، السيد رمضان محمود، السيد الشحات عبد الحميد، أحمد الشحات عبد الحميد.

وجدد أبو زيد، مناشدته لجميع المواطنين الالتزام بقواعد حظر السفر المؤقتة إلى ليبيا، مع مراعاة المواطنين المقيمين في ليبيا ضرورة تجنب الاقتراب من بؤر التوتر والاشتباكات، وكذلك تجنب التحرك على الطرق البرية، لما تمثله من مخاطرة عالية قد تكلف في بعض الأحيان المواطن حياته، داعيًا ذوي المواطنين المتواجدين في ليبيا، إلى توعية أبناءهم من مغبة تلك المخاطر.

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