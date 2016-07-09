نصيحة سائح جاب 198 دولة: 12 بلدا عليكم بزيارتها

زار غونار غارفورس 198 بلدا حول العالم قبل أن يصل إلى عمر الـ 37 عاما، لذلك عندما يسأله الناس عن أفضلها للزيارة يصعب عليه اختيار بلد واحد فقط.

ومع ذلك ينصح غارفورس، بحسب موقع قناة “روسيا اليوم”، كل من يرغب في قضاء عطلة مميزة بزيارة 12 بلدا ولو لمرة واحدة في حياتهم وهي:

1-رومانيا:

ينصح غارفورس بزيارة ترانسلفانيا فهي تشتهر بالمناظر الطبيعية الخلابة والقلاع الرائعة التي تعد قلعة “دراكولا” من اشهرها، دون أن تنسى زيارة العاصمة بوخارست لما فيها من مطاعم ومتاحف وأجمل الأماكن للزيارة في رومانيا.

2-مدغشقر:

فهي تتميز بالكثير من المعالم الأثرية والتاريخية والمباني الهندسية الرائعة فضلا عن التنوع الطبيعي والثقافي.

3-آيسلندا:

فهي بلد فريد من نوعه بين بلدان اوروبا وفيه مناظر جبلية رائعة وشواطئ ذات رمال بركانية سوداء وشلالات وينابيع ساخنة (حَمّات).

4- فيتنام:

هي قِبلة المغامرين ومحبي زيارة الأماكن الجديدة وهي مكان مثالي لتناول بعض الأطباق الرائعة من الطعام، كما أنها معروفة بالمياه الزمردية وأبراج الحجر الجيري وحقول الأرز في المناطق الريفية.

5- قرغيزستان:

ما تزال هذه الجمهورية محتفظة بالملامح السوفيتية الأسيوية السابقة، حيث تحتوي على العديد من المساحات الخضراء والمتنزهات والحدائق بجوار الأبنية والآثار التي يعود تاريخها إلى الحقبة السوفيتية.

6- كيريباتي :

أو رسميًا جمهورية كيريباتي (Kiribati) هي دولة جزيرة تقع في المحيط الهادئ الأوسط الاستوائي. وهي تتكون من حوالي 32 جزيرة مرجانية، وتستطيع ان تستمتع فيها بجمال الطبيعة وصفاء المياة والمأكولات البحرية وان تمضي وقتك في السباحة والصيد واللهو على الرمال البيضاء.

7-نيوزلندا:

تستطيع في نيوزلندا الاستمتاع بالشواطئ البيضاء والسوداء والذهبية وأي نوع من الرياضات المائية.

8-نيكاراغوا:

تعد قبلة السائحين المحدودي الدخل والأفضل لهم على الاطلاق ويستمتع السائح فيها بطبيعة رائعة تتميز بالبراكين والشواطئ المطلة على البحر الكاريبي وكثرة المحميات والبحيرات.

نيكاراغوا

> 9-سيراليون:

يستطيع السائح فيها الاستمتاع بالشواطئ ذات الرمال البيضاء المحاطة بالغابات والجزر غير المأهولة نسبيا.

10- الدومينيكان:

وهي جزيرة في البحر الكاريبي تتميز بخضارها ونقاوة طبيعتها، ولا تزال تتشكل بفعل النشاط البركاني الحراري من باطن الأرض، كما يتضح من وجود ثاني أكبر بحيرة تغلي مياهها في العالم، وهي وجهة سياحية متميزة لذوي الدخل المتميز.

11-النرويج:

تشتهر النرويج بالعديد من الشلالات الجميلة التي تم تصنيف أحدها في قاعدة بيانات الشلالات العالمية كأحد أجمل الشلالات في العالم، كما تتميز هذه البلاد بالمضايق ذات المناظر الخلابة والطبيعة الساحرة.

12- الأوروغواي:

تعرف الأوروغواي بالهندسة المعمارية والفن الاستعماريين، بفضل ماضيها كمستعمرة إسبانية، كما أصبحت أيضا معروفة أكثر فأكثر في المملكة المتحدة بنبيذها مما يجعلها مكانا رائعا للقيام بجولة في دروب الكروم العائدة لها.