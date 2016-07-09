شخصية طفلك من شكل أصابع قدميه

هل نظرت يوماً إلى قدميه الصغيرتين العاريتين، بالتأكيد أنك قمت بمداعبتهما وتلمست نعومتها بذقنك كما تفعل كل الأمهات، ولكن هل اعتقدت يوماً أن شكل قدمي الصغير ربما كانتا من مفاتيح شخصيته المستقبلية؟

الأخصائي النفسي الدكتور محمد صادق أشار إلى أن هناك علامات في قدمي الصغير تدل على بعض نواحي شخصيته المستقبلية كالتالي، وكل ما على الأم أن تتفحصهما جيداً وتدون ملاحظاتها وتقارنها بهذه التحليلات:

• انظري إلى أصابع قدمي طفلك ولاحظي انتظام شكل الأصابع فإذا كانت الأصابع متساوية الطول فأنت أمام شخصية تتحمل المسئولية ويعتمد عليها وسوف يكون سنداً لك في المستقبل، لأنه سوف يقف بجوارك، لاحظي أن هذه الأصابع المتساوية في الطول تعني أن الاتحاد قوة وأن وقفته بجوارك سوف تدعمك أكثر وأكثر، ولكن يجب أن تعلمي أن صاحب الأصابع المتساوية الطول والمتقاربة هو صاحب شخصية حذرة وقلما تلتقي صفة الحذر مع صفة تحمل المسئولية ولكن المصاعب التي تواجهه في الحياة تجعله لا يثق بمن حوله بسهولة وسوف تحتارين في اختيار شريكة حياة له فاتركي الخيار للصغير الرجل الكبير.

• إذا كان ارتفاع أصابع قدمي الصغير يبدأ في الانحدار من الإبهام نحو الإصبع الصغير يعني أن الإبهام هو أعلاها جميعاً فأنت أمام شخصية اجتماعية، سوف تضيقين بعلاقاته وصداقاته التي توقعه في المطبات والمشاكل، فهو سوف يدعوهم وينفق عليهم، ويتحمل مشاكلهم، الميل في الانحدار يعني أنه سيكون قيادياً لهذه المجموعة فهو اجتماعياً لا يتخلى عن شخصيته المستقلة.

• إذا كان الإصبع الثاني بعد الإبهام هو أطول أصابع قدمي طفلك وهذه حالة نادرة فيجب أن تستعدي لشخصية نابغة ومبدعة ومبتكرة، طفلك هذا سيكون شعلة من الذكاء، وعليك أن تقفي معه وتدعميه، وهو يتحمس لكل جديد، انظري جيداً لشكل الإصبع المتفرد في وقفته بين باقي الأصابع فهو يتطلع للأعلى وهو يدل على أن الجديد هو غايته، ابنك سيحاول التجريب وسينجح ولكن عليك إفساح المجال له.

• قدم الصغير ذات الأصابع المستديرة والمتجاورة سيكون معرضاً للسمنة كما أن هناك بعض الانطوائية في شخصيته فاحذري وتعاملي مع شخصيته.