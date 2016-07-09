"اسعاف المنوفية": لسنا مقصرين ووجود اتوبيس بجوار نقطة الاسعاف "مش جريمة"

أعلنت هيئة الاسعاف بمحافظة المنوفية، فى بيانا لها اليوم ردا على مرور المحافظ على وحدة اسعاف الماى بالمنوفية وتواجد سيارة أحد الزملاء خارج الوحدة.

وأضاف البيان ان الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية قد قام بزيارة مفاجأة على نقطة إسعاف الحى الغربى بشبين الكوم ووجد العمل منتظم والسيارات نظيفة وطاقم العمل ملتزم وقد قام بالتوقيع فى دفتر الاحوال الخاص بنقطة الاسعاف.

وتابع البيان انه بخصوص الاتوبيس الذى كان موجودا بقطعة أرض فضاء بجوار نقطة الإسعاف بعيدا عن التنده المخصصه لسيارات الإسعاف ليست جريمة، لأنه ملك أحد العاملين بالنقطة وأنه استقله يوم العيد لعدم وجود مواصلات لكى لا يتأخر عن مواعيد العيد خاصة أن هناك حالة طوارئ للاحتفال بالعيد.

وأكد البيان، أن إسعاف المنوفية لا يوجد بها أى تقصير من أى احد من العاملين به، وهذا لتوضيح الرؤى بشفافية شديدة للمواطنين.

وكان هشام عبد الباسط محافظ المنوفية، أحال المسئولين عن نقطة الاسعاف المتواجدة بأول طريق الماى إلى النيابة الادارية للتحقيق، وذلك بعد أن قام محافظ المنوفية بجولة مفاجئة لنقطة الاسعاف فى أول أيام عيد الفطر وتبين وجود اتوبيس يحمل رقم ( م . ع. أ 9461 ) خاص بأحد العاملين بنقطة الاسعاف داخل نطاق الوحدة بالمخالفة للقانون منذ يوم 5 يوليو .