وزير البيئة يزور الساحل الشمالى لمتابعة حوت مارينا.. ويؤكد: مواطنون رصدوه أمس

قال الدكتور خالد فهمى وزير البيئة، إنه زار الساحل الشمالى، اليوم السبت، والتقى مسئولى محميات المنطقة الشمالية، للوقوف على آخر مستجدات عمليات رصد وتتبع الحوت الذى ظهر بمنطقة مارينا اليومين الماضيين وأدى لإثارة بلبلة شديدة بين المصطافين، مؤكداً أنه لم يتم رصد الحوت حتى الآن وبالتالى لم يتم إنتشاله كما يردد البعض.

وأضاف الوزير فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع "، أن أخر مرة رأى فيها مواطنون الحوت كانت أمس الجمعة، مؤكدا ان الوزارة والجهات المعنية تواصل عملية رصد الحوت من خلال غرفة العمليات المشكلة من الوزارة عن طريق فرق غطاسين للعثور عليه والتعرف على أسباب اقترابه من الشاطئ.

وأشار الوزير، الى أن الحوت يتنقل من شاطئ لأخر ويسبح مع التيار وعكسه وهذا يدل أنه قد يكون سليما، موضحا أن الوزارة حددت نوعه من خلال الصور والفيديوهات التى التقطها مواطنين له.

وكانت وزارة البيئة، أعلنت عن تلقيها بلاغا عن تواجد حوت فى منطقة مارينا، حيث تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بجهاز شئون البيئة من المختصين بقطاع حماية الطبيعة والإدارات المعنية، وتم الدفع بمجموعات علمية متخصصة للرصد والمراقبة والتتبع لحركة الحيوان والتنسيق مع الجهات المعنية لمساعدته على الخروج من السواحل الضحلة التى جنح إليها والعودة إلى بيئته الطبيعية فى المياه العميقة.

يعد حوت الزعنفة واحد من هذا النوع فى منطقة مارينا بالساحل الشمالى من الحيتان الكبيرة المتواجدة فى المحيطات والبحار الكبيرة. ويستمد اسمه من زعنفته الظهرية فوق ظهره والتى تبعد بمسافة ثلثى الجسم من الرأس، حيث يتميز حوت الزعنفة بشكله الانسيابى الطويل ولونه الرمادى أو البنى المسود الذى يغطيه فيما عدا المنطقة البطنية، حيث يسودها لون أفتح. ويبلغ الطول المتوسط لذكور الحيتان الزعنفية حوالى 19 مترا، بينما الأنثى 20 مترا وهو ثانى أكبر الحيتان حجماً، وثانى أكبر حيوان على سطح الأرض بعد الحوت الأزرق، ويتغذى حوت الزعنفة يتغذى أساساً على الهائمات البحرية والأسماك والقشريات والرخويات صغيرة الحجم وذلك من خلال تصفية المياه من الكائنات الحية بواسطة شبكة من الخيوط الدقيقة تتدلى من فكه العلوى، وتحتاج هذه الأنواع من الحيتان إلى كميات كبيرة من الغذاء يتناسب مع حجمها الكبير و الذى يقدر فى اليوم الواحد لعدة مئات من الكيلوجرامات مما يستلزم قيامها بالحركة الدائمة للحصول على كفايتها من الطعام. كما يعد هذا النوع من الحيتان هو أحد الحيتان المسجلة المقيمة فى المياه المصرية والمصنف عالمياً مهدد بخطر الانقراض (Endangered) طبقاً لقاعدة بيانات الاتحاد الدولى لصون الطبيعة (IUCN، حيث يعتبر الصيد الجائر والتلوث وتدمير بيئته والتصادم مع السفن والضوضاء الناتجة عن أنشطة بشرية أحد أكبر المهددات التى تؤثر على بقائه بشكل كبير .

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