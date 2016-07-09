ريم مصطفى عقب سرقة سيارتها وهاتفها تحت تهديد السلاح: «افتكرته مقلب»



> ذكرت الفنانة ريم مصطفى، أن مجموعة من اللصوص المسلحين برشاشات آلية قاموا باستيقاف سيارتها وأجبروها على النزول بالقوة، وذلك بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة.

وذكرت الفنانة التى شاركت خلال رمضان 2016 بـ3 أعمال درامية، خلال لقاء تم فى إبريل الماضى فى برنامج الحريم أسرار الذى يقدمه الفنان أمير كرارة، أن اللصوص كانوا يراقبونها إلى أن وصلت لأحد محطات الوقود، وقبل مغادرتها بادروا بالهجوم عليها وإرغامها على الخروج من السيارة بالإضافة إلى سرقة هاتفها المحمول .

وأضافت الفنانة الشابة، أن سيارتها كانت رباعية الدفع، وأنها ظنت أنه مقلب من أحد الأصدقاء، واستغرقت السرقة ثوان معدودة تحت مرأى ومسمع العاملين بمحطة الوقود.

وقالت “ريم” إن السيارة وجدت فى الصحراء من قبل قوات الشرطة واستعادتها بعد مرور شهرين من الواقعة، لكنها كانت فارغة من كافة محتوايتها.