أخبار عاجلة

فيديو جديد | يكشف بوضوح وجه أبو البراء المصري منفذ تفجير كنيسة مارمرقس بالأسكندرية فضلا عن تحديد هوية منفذي التفجرين. -
الصين: ندعم جهود مصر للحفاظ على أمنها واستقرارها -
بدء اجتماع الحكومة بالوقوف دقيقة حداد على شهداء الكنيستين -
وفد الكونجرس الأمريكي يغادر القاهرة بعد لقاء السيسي -
الدولار الأمريكي يستقر أمام الدينار الكويتي -
8 الصبح - د/محمد الباز تعليقاً على إعلان حالة الطوارئ "عمري ما شعرت طول حياتي بحالة الطوارئ" -
8 الصبح - الصحفي د/محمد الباز"شعرنا بالحرب الحقيقة بعد إعلان مجلس أعلى لمكافحة الإرهاب" -
مساء الأنوار: تحليل مباراتي سموحة والمصري في الكونفدرالية ، ومباريات اليوم في الدوري - 09 أبريل 2017 -
إسرائيل تفرض طوقا أمنيا على الأراضي الفلسطينية وتعتقل 3 في الضفة -
خامنئي: الضربة الأمريكية على سوريا "خطأ استراتيجي" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

ريم مصطفى عقب سرقة سيارتها وهاتفها تحت تهديد السلاح: «افتكرته مقلب»

Google+ Print

13567111_1099718580082899_8132270705975335892_n
> ذكرت الفنانة ريم مصطفى، أن مجموعة من اللصوص المسلحين برشاشات آلية قاموا باستيقاف سيارتها وأجبروها على النزول بالقوة، وذلك بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة.

وذكرت الفنانة التى شاركت خلال رمضان 2016 بـ3 أعمال درامية، خلال لقاء تم فى إبريل الماضى فى برنامج الحريم أسرار الذى يقدمه الفنان أمير كرارة، أن اللصوص كانوا يراقبونها إلى أن وصلت لأحد محطات الوقود، وقبل مغادرتها بادروا بالهجوم عليها وإرغامها على الخروج من السيارة بالإضافة إلى سرقة هاتفها المحمول .

وأضافت الفنانة الشابة، أن سيارتها كانت رباعية الدفع، وأنها ظنت أنه مقلب من أحد الأصدقاء، واستغرقت السرقة ثوان معدودة تحت مرأى ومسمع العاملين بمحطة الوقود.

وقالت “ريم” إن السيارة وجدت فى الصحراء من قبل قوات الشرطة واستعادتها بعد مرور شهرين من الواقعة، لكنها كانت فارغة من كافة محتوايتها.

13428610_1094811993906891_3555181931565737786_n

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا