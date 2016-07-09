أخبار عاجلة

فيديو جديد | يكشف بوضوح وجه أبو البراء المصري منفذ تفجير كنيسة مارمرقس بالأسكندرية فضلا عن تحديد هوية منفذي التفجرين. -
الصين: ندعم جهود مصر للحفاظ على أمنها واستقرارها -
بدء اجتماع الحكومة بالوقوف دقيقة حداد على شهداء الكنيستين -
وفد الكونجرس الأمريكي يغادر القاهرة بعد لقاء السيسي -
الدولار الأمريكي يستقر أمام الدينار الكويتي -
8 الصبح - د/محمد الباز تعليقاً على إعلان حالة الطوارئ "عمري ما شعرت طول حياتي بحالة الطوارئ" -
8 الصبح - الصحفي د/محمد الباز"شعرنا بالحرب الحقيقة بعد إعلان مجلس أعلى لمكافحة الإرهاب" -
مساء الأنوار: تحليل مباراتي سموحة والمصري في الكونفدرالية ، ومباريات اليوم في الدوري - 09 أبريل 2017 -
إسرائيل تفرض طوقا أمنيا على الأراضي الفلسطينية وتعتقل 3 في الضفة -
خامنئي: الضربة الأمريكية على سوريا "خطأ استراتيجي" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

ميلانيا ترامب.. «جاكي» القرن 21

Google+ Print
ميلانيا ترامب.. «جاكي» القرن 21 ميلانيا ترامب.. «جاكي» القرن 21

يروج لجعل ميلانيا جاكي كيندي الجديدة ــ أرشيفية

يخطط المرشح الديمقراطي دونالد ترامب للترويج لزوجته ميلانيا على أنها “جاكي كيندي القرن الحادي والعشرين” ، متباهياً بقدراتها على التحدث بأربع لغات، وقد استعان بمخرج هوليوودي لإطلاق دعاية مشوقة في هذا الصدد.

ونقلت صحيفة “البيان” الإماراتية عن صحيفة “نيويورك بوست” الأميركية، في تقرير نشر أخيراً، أن حفل كليفلاند الذي يستضيف مؤتمر الحزب سيركز على المشاهير وليس السياسيين، وسيكون أفراد عائلة الملياردير وأصدقاؤه المشاهير نجوم الفعالية.

وأكد مستشار ترامب أن ميلانيا، عارضة الأزياء السابقة سلوفينية المولد، وأولاد ترامب البالغ من العمر 70 عاماً سيقدمون شهادات خلال الحفل، الذي يمتد بين 18 و21 يوليو.

وقال مصدر صحافي إن: “ميلانيا ستكون النسخة المكررة عن جاكي أوناسيس، وهي تتحدث أربع لغات”. وتتقن ميلانيا بالفعل اللغات السلوفينية والفرنسية والألمانية والإنجليزية، وقد سبق لها أن قارنت نفسها بجاكي حين أجابت عام 1999، رداً على سؤال حول الدور الذي قد تلعبه فيما لو أصبح ترامب رئيساً: “سيكون دوري تقليدياً جداً كما بيتي فورد أو جاكي كيندي”.

وحرصاً منه على رسم تلك الصورة، استعان ترامب بالمخرج الشهير مارك بيرنيت الذي تولى إخراج فيلم “المبتدئ” عام 2008، للخروج بفيلم ترويجي مثير للاهتمام حول المؤتمر المقبل.

كما شن ترامب من على مسرح فندق “آيلاند تريجر” في لاس فيغاس، هجوماً على مساعي الجمهوريين المحبطين كما أسماهم لبذل الجهود الأخيرة لمنعه من الترشح باسم الحزب، وهدد في إحدى المرات بقطع التمويل عن الحزب الجمهوري إذا لم يتكاتف من حوله الجمهوريون.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
السيسي يتلقى اتصالا من ترامب: «نثق في قدرة مصر وقيادتها على التصدي للإرهاب»

السيسي يتلقى اتصالا من ترامب: «نثق في قدرة مصر وقيادتها على التصدي للإرهاب»

ترامب يدين تفجيري الكنيستين: لدي ثقة كبيرة في السيسي

ترامب يدين تفجيري الكنيستين: لدي ثقة كبيرة في السيسي

المسلماني: مستشارو ترامب عرضوا عليه اغتيال بشار الأسد

المسلماني: مستشارو ترامب عرضوا عليه اغتيال بشار الأسد

الغيطي: «ترامب لم يكن في نيته ضرب سوريا.. وأُجبر على التنفيذ»

الغيطي: «ترامب لم يكن في نيته ضرب سوريا.. وأُجبر على التنفيذ»