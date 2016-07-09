ميلانيا ترامب.. «جاكي» القرن 21

يخطط المرشح الديمقراطي دونالد ترامب للترويج لزوجته ميلانيا على أنها “جاكي كيندي القرن الحادي والعشرين” ، متباهياً بقدراتها على التحدث بأربع لغات، وقد استعان بمخرج هوليوودي لإطلاق دعاية مشوقة في هذا الصدد.

ونقلت صحيفة “البيان” الإماراتية عن صحيفة “نيويورك بوست” الأميركية، في تقرير نشر أخيراً، أن حفل كليفلاند الذي يستضيف مؤتمر الحزب سيركز على المشاهير وليس السياسيين، وسيكون أفراد عائلة الملياردير وأصدقاؤه المشاهير نجوم الفعالية.

وأكد مستشار ترامب أن ميلانيا، عارضة الأزياء السابقة سلوفينية المولد، وأولاد ترامب البالغ من العمر 70 عاماً سيقدمون شهادات خلال الحفل، الذي يمتد بين 18 و21 يوليو.

وقال مصدر صحافي إن: “ميلانيا ستكون النسخة المكررة عن جاكي أوناسيس، وهي تتحدث أربع لغات”. وتتقن ميلانيا بالفعل اللغات السلوفينية والفرنسية والألمانية والإنجليزية، وقد سبق لها أن قارنت نفسها بجاكي حين أجابت عام 1999، رداً على سؤال حول الدور الذي قد تلعبه فيما لو أصبح ترامب رئيساً: “سيكون دوري تقليدياً جداً كما بيتي فورد أو جاكي كيندي”.

وحرصاً منه على رسم تلك الصورة، استعان ترامب بالمخرج الشهير مارك بيرنيت الذي تولى إخراج فيلم “المبتدئ” عام 2008، للخروج بفيلم ترويجي مثير للاهتمام حول المؤتمر المقبل.

كما شن ترامب من على مسرح فندق “آيلاند تريجر” في لاس فيغاس، هجوماً على مساعي الجمهوريين المحبطين كما أسماهم لبذل الجهود الأخيرة لمنعه من الترشح باسم الحزب، وهدد في إحدى المرات بقطع التمويل عن الحزب الجمهوري إذا لم يتكاتف من حوله الجمهوريون.