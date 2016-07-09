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«جنح قصر النيل» تستمع لشاهد الإثبات في محاكمة «قلاش» وعضوي المجلس

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«جنح قصر النيل» تستمع لشاهد الإثبات في محاكمة «قلاش» وعضوي المجلس «جنح قصر النيل» تستمع لشاهد الإثبات في محاكمة «قلاش» وعضوي المجلس

يحيى قلاش – نقيب الصحفيين

مراسل ONA

تواصل محكمة جنح قصر النيل، برئاسة المستشار وائل خضر ، اليوم السبت، سماع شهادة محمد عبد العليم ، شاهد الإثبات، في محاكمة يحيى قلاش نقيب الصحفيين، وعضوي مجلس النقابة جمال عبد الرحيم وخالد البلشي في اتهامهم بـ” إيواء مطلوبين لدى السلطات القضائية”،.

ووجه القاضي للشاهد سؤال : “أنه في عصر يوم السبت ٣٠ أبريل ٢٠١٦ شاهدت كل من عمرو بدر، محمود السقا، جالسين برفقة نقيب الصحفيين يحيى قلاش والوكيلين جمال عبد الرحيم وخالد البلشي، بينما قررت اليوم أمام المحكمة بأنك شاهدته يوم ا مايو الموافق يوم الأحد “.

فأجاب الشاهد أنه كانت يوم السبت وليس الأحد لأن الأحد كان عطلة رسمية موضحًا قائلًا  ”أنا اتلخبطت”.

وتدخل الدفاع طارق خاطر، موجها سؤالًا للشاهد قائلًا :”حددت شهادتك منذ قليل أمام المحكمة وحينما سألناك أن مشاهدتك لبدر والسقا كانت في ذات اليوم الذي حددته لفظًا بيوم القبض عليهما فمتى تم القبض عليهما فاجاب أنه كان الأحد”.

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