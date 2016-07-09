رسميًا.. جبهة "البوليساريو" تختار إبراهيم غالى أمينًا عامًا لها

انتخب إبراهيم غالى، اليوم السبت أمينا عاما للجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادى الذهب (بوليساريو) وكان غالى ممثل الجبهة لدى الجزائر، وفق ما أعلنت وكالة الأنباء الجزائرية.

وتم انتخاب غالى خلال مؤتمر استثنائى عقد بالداخلة فى جنوب غرب الجزائر للجبهة التى تكافح منذ 40 عاما من أجل استقلال الصحراء الغربية. ويخلف غالى محمد عبد العزيز الذى توفى فى مايو الماضى، إثر إصابته بسرطان.

وأفادت الوكالة الجزائرية بأن غالى "انتخب (...) رسميا يوم السبت رئيسا للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية و أمينا عاما لجبهة البوليساريو بالأغلبية الساحقة للمشاركين" فى المؤتمر الاستثنائى الذى شارك فيه نحو 2300 مندوب وعقد فى الداخلة فى مخيمات اللاجئين الصحراويين بمنطقة تندوف جنوب غرب الجزائر.

وكان زعيم بوليساريو السابق محمد عبد العزيز تولى رئاسة الجبهة منذ 1976 أى بعد ثلاث سنوات على تأسيسها بهدف السعى بدعم من الجزائر إلى استقلال الصحراء الغربية هذه المستعمرة الإسبانية السابقة التى ضمها المغرب اليه فى 1976.

وتولى رئيس المجلس الوطنى الصحراوى (البرلمان) خاطرى ادوه رئاسة الجبهة بالوكالة منذ وفاة عبد العزيز.

وغالى (67 عاما) رئيس الجبهة الجديد هو من مؤسسى جبهة البوليساريو فى 1973 وتولى بالخصوص تمثيل الجبهة لدى إسبانيا والجزائر.

وتعطلت خطة للأمم المتحدة لتنظيم استفتاء لتقرير المصير فى الصحراء الغربية منذ 1992 بسبب رفض المغرب لهذا الاستفتاء.

ويطرح المغرب حكما ذاتيا واسعا للصحراء الغربية فى ظل سيادته. وتشرف مهمة للأمم المتحدة على وقف لإطلاق النار أعلنته الجبهة فى سبتمبر 1991.