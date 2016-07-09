الأمير تركى الفيصل:النظام الإيرانى يدعم جماعات طائفية لزعزعة استقرار عدة دول

قال الأمير تركى الفيصل رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق، إن الخمينى رسخ سلطة مطلقة لنفسه بناء على نظام ولاية الفقيه، موضحًا أن القمع فى إيران لا يقتصر على المعارضين بل يشمل الأقليات وخاصة العرب والسنة والأكراد.

وأضاف الأمير تركى الفيصل، رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق، خلال مؤتمر صحفى، للمعارضة الإيرانية، من باريس، أن الخمينى حاول فرض وصايته على كل الدول الإسلامية وليس فقط على إيران، لافتاً إلى أن الرئيس العراقى الراحل صدام حسين حاول التخلص من نظام الخمينى ولكن محاولاته باءت بالفشل.

وأشار رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق، إلى أن مبدأ "تصدير الثورة" الإيرانية خلف نزاعات كبيرة فى دول العالم الإسلامى، لافتًا إلى أن الخمينى أسس مبدأ "تصدير الثورة" الإيرانية إلى الدول العربية والإسلامية.

وأوضح الأمير تركى، أن النظام الإيرانى يدعم جماعات طائفية لزعزعة الاستقرار فى عدة دول، مشدداً على عدم السماح للنظام الإيرانى بالتدخل فى الشئون الداخلية للدول العربية.

وفى سياق متصل هتف الحضور "الشعب يريد إسقاط النظام"، الأمر الذى دعا الأمير تركى الفيصل للقول: "وأنا أيضاً أريد إسقاط النظام".

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