مقتل شخص في مهرجان للركض أمام الثيران بإسبانيا

قتل إسباني وتعرض رجل ياباني وآخر إسباني للنطح اليوم السبت في حدثين منفصلين أثناء الركض مع الثيران في إسبانيا مع دخول مهرجان “سان فيرمين” للثيران في شمال البلاد يومه الثالث.

وبحسب رويترز قال متحدث باسم الحكومة المحلية إن إسبانيًا يبلغ من العمر 28 عامًا قتل بعد أن اخترق قرن الثور رئته وقلبه خلال مسابقة ركض قرب بلنسية جنوب شرق البلاد.

وأصاب الثور الرجل أثناء محاولته مساعدة متسابق آخر مشارك في الحدث السنوي الذي شهد مقتل رجل العام الماضي أيضا.

ونظمت بلدات إسبانية كثيرة مهرجانات للثيران خلال هذا الصيف، ويعد مهرجان سان فيرمين – حيث تطارد الثيران المتسابقين المتشحين باللون الأحمر عبر شوارع بامبلونا على مدى 9 أيام-الأكثر شعبية على المستوى الدولي ويجذب آلاف المحتفلين وكثير منهم من مناطق بعيدة مثل الولايات المتحدة وأستراليا.

وقالت الحكومة المحلية في موقعها على الإنترنت عن ثالث أيام مهرجان سان فيرمين إن رجلا يابانيا يبلغ من العمر 33 عاما تعرض للنطح في الصدر بينما تعرض رجل اسباني يبلغ من العمر 24 عاما للنطح في الذراع كما عانى 12 شخصا آخرين من إصابات طفيفة.

وقال متحدث باسم المهرجان إن حالة الياباني مستقرة في المستشفى.

وذكر الموقع غير الرسمي لمهرجان سان فيرمين أن القرن الماضي شهد مقتل 15 شخصًا في هذا الحدث الذي يعود تاريخ تنظيمه لمئات السنوات.