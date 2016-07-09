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رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق: حلم المعارضة الإيرانية في إسقاط النظام سيتحقق

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رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق: حلم المعارضة الإيرانية في إسقاط النظام سيتحقق رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق: حلم المعارضة الإيرانية في إسقاط النظام سيتحقق

الأمير تركي الفيصل

أكد الأمير تركي الفيصل رئيس الاستخبارات الأسبق أن مطالب المعارضة الإيرانية بإسقاط النظام في طهران سوف يتحقق.

وقال الفيصل في كلمة له خلال مؤتمر المعارضة الإيرانية السنوي والذي يعقد خلال الفترة الحالية  في العاصمة الفرنسية باريس إن الخميني قائد الثورة الإيرانية قد رسخ سلطة مطلقة لنفسه بناء على نظام ولاية الفقيه.

وأضاف الفيصل السنوي بباريس أن الخميني حاول فرض وصايته على كل الدول الإسلامية وليس فقط على إيران، مشيرًا إلى أنه أسس لمبدأ “تصدير الثورة” الإيرانية إلى الدول العربية والإسلامية، وهو ما خلف نزاعات كبيرة في دول العالم الإسلامي.
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وأشار الفيصل إلى أن القمع في إيران لا يقتصر على المعارضين بل يشمل الأقليات وخاصة العرب والسنة والأكراد، مشيرًا إلى أن النظام في طهران يدعم جماعات طائفية لزعزعة الاستقرار في عدة دول.

وشدد الفيصل في كلمته على أنه لن يسمح للنظام الإيراني بالتدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية.

 

 

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