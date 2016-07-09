نفوق 21 رأس ماشية وغنم في حريق بمنزلين مجاورين بسوهاج‎

نفق 21 رأس ماشية وغنم في نشوب حريق بمنزلين مجاورين لشقيقين بناحية أولاد عزاز، بمركز سوهاج بسبب تطاير شرر من فرن بلدي، حيث تلقى اللواء أحمد أبو الفتوح مدير أمن سوهاج، أخطارًا من مركز شرطة سوهاج بنشوب حريق بناحية أولاد عزاز .

وعلى الفور انتقلت قوات إدارة الحماية المدنية، وتمكنت من السيطرة علي الحريق وإخماده، وبالفحص تبين نشوب الحريق بحوش ملحق بمنزل ملك المدعو محمد عبد الجليل محمد غازي، 47 سنة، عامل، وامتد الحريق لحوش مجاور، ملك شقيقه طلعت عبد الجليل محمد غازي، 51 سنة، نجار مسلح، ومقيمان بذات الناحية.

ولم ينتج عن الحريق إصابات بشرية، وانحصرت التلفيات في نفوق عدد “4″ رأس ماشية، وعدد “17 ” رأس غنم، واحتراق كمية من البوص والتبن، وبسؤال المذكورين، أيدا ما جاء بالفحص ونفيا الشبهة الجنائية، ويرجح أن يكون سبب الحريق مصدر حراري من ” فرن بلدي “، وتم إخطار الإدارة البيطرية للإنتقال وإتخاذ اللازم.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري فـي الواقعة، و تحرر عن ذلك المحضر رقم 4287, إداري المركز لسنة 2016 وجاري العرض علي النيابة العامة.