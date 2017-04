نصائح للاعبى الأهلى والزمالك بتناول الجرجير والشيكولاتة قبل مباراة القمة

تنطلق مساء اليوم السبت مباراة القمة بين فريقى الأهلى والزمالك، ورغم حسم المارد الأحمر لبطولة الدوى إلا أن مباراة القمة يظل لها دوما مذاقها الخاص الذى يميزها.

ونسلط الضوء خلال هذا التقرير على أبرز الأطعمة والوسائل الطبيعية التى توصى الأبحاث الطبية اللاعبين باتباعها قبل ممارسة الأنشطة البدنية كى تغنيهم عن المنشطات، خاصة إذا كان النشاط الرياضى سيستغرق وقتا طويلا كما هو الحال مع مباريات كرة القدم، وخاصة أننا مع نهاية الموسم الكروى فى مصر، وأغلب اللاعبين استنفذت طاقتهم.

ومن أبرز الوسائل الطبيعية التى تعزز أداء الرياضيين حسب الأبحاث الطبية الحديثة:

>1.تناول الجرجير قبل النشاط الرياضى بساعتين يمد اللاعبين بطاقة وقوة بدنية هائلة نظرا لاحتوائه على تركيزات عالية من الفيتامينات ومضادات الأكسدة التى تحمى الحمض النووى وتقاوم تلف الخلايا، وذلك وفقا لدراسة أسكتلندية حديثة نشرت مؤخرا بالمجلة الطبية البريطانية.

2.الشيكولاتة السوداء لها فاعلية رائعة فى تحسين الأداء الرياضى للاعبين وجعلهم يستغنون عن المنشطات الرياضية المجرمة دوليا، نظرا لغناها بمركبات الفلافونويد، مثل الكاتيكين، وهو يعزز إنتاج أكسيد النيتريك بالجسم، وبالتالى يوسع الأوعية الدموية ويعزز وصول الدم والأكسجين للعضلات وذلك حسب دراسة حديثة نشرت بمجلة "The Journal of the International Society of Sports Nutrition".

3.ملعقة سكر كبيرة: كشفت دراسة بريطانية أشرف عليها باحثون من جامعة باث أن الوسيلة الأمثل لتعزيز أداء الرياضيين هو تناول ملعقة كبيرة من السكر الأبيض قبل النشاط الرياضى، حيث يمتص بسهولة من الأمعاء ويعزز المجهود البدنى خلال وقت قصير، وذلك حسبما نشر بمجلة "American Journal of Physiology - Endocrinology & Metabolism".

4.مكملات الحديد تساعد الرياضيين على أداء النشاط البدنى بأقصى كفاء ممكنة وتحسن مستويات الطاقة والنشاط وذلك حسبما نشر بمجلة "Journal of Nutrition".

5.تبريد اليدين: كشف المؤتمر العلمى للجمعية الأمريكية للقلب، والذى انعقد خلال عام 2012 أن تبريد راحة اليد خلال ممارسة الأنشطة البدنية المختلفة يعزز القدرة البدنية للرياضى ويجعله أكثر قدرة على ممارسة النشاط البدنى لأطول فترة ممكنة، وأوضحت الدراسة أن تبريد اليدين يتم باستخدام بعض الأجهزة المخصصة لذلك أو عبر أسطوانات مملوءة بالمياه الباردة.

