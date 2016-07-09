صور.. «داعش» يصدر عملة «الدينار الذهبي» في دير الزور بسوريا

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم السبت، أن تنظيم داعش، أصدر عملة من فئة «الدينار الذهبي»، وبدأ اليوم بتداولها في ريف دير الزور.

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية فقد قال المرصد في تقرير، إن تنظيم «داعش» قام بحصر بيع النفط للتجار مقابل «الدينار الذهبي»، والذي يقوم التنظيم ببيعه لمحلات الصرافة، مقابل 190 دولارًا للدينار الواحد، الذي يصل وزنه لنحو أربع ونصف جرام، وبدورها تقوم محلات الصرافة ببيعه للتجار مقابل 190.50 دولارًا للدينار الواحد.

وحسب المرصد، شوهد التجار يقبلون بشكل كبير على شراء «الدينار الذهبي»، من أجل تيسير أمور تجارة النفط التي يقومون بها، والذي منع التنظيم الإرهابي بيعه للتجار إلا مقابل العملة الجديدة «الدينار الذهبي».

ورجحت مصادر أن تكون عملية إصدار تنظيم «داعش» العملة الجديدة وحصر تداول النفط بها، وعدم قبول أية عملة أخرى في عمليات البيع والشراء لمادة النفط، بمثابة إجراء من قبل التنظيم الإرهابي، لكسب أرباح مالية سريعة بعد استهداف مصادر تمويله وعصبه الاقتصادي، في عدة مناطق سورية والنقص الكبير في موارده وتمويله.