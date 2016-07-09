أوباما يحث ميركل على ضمان خروج منظم لبريطانيا من الاتحاد

قال مسؤول بالبيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي باراك أوباما حث المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم السبت على ضمان حدوث انتقال منظم إلى علاقة وثيقة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي بعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد، حسبما ذكرت وكالة أنباء “رويترز”.

وأضاف المسؤول أن أوباما وميركل أكدا خلال اجتماعهما على هامش قمة لحلف شمال الأطلسي في وارسو “على الحاجة إلى عملية منظمة لتحديد مستقبل العلاقات بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.”

وقال المسؤول “اتفقا على أن وجود علاقة متكاملة للغاية بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي سيكون في مصلحة حلف الأطلسي.”