4 نصائح قبل التعرض لأشعة الشمس

يعتبر لون البشرة البرونزي من الصفات الجذابة التي تميز المرأة في فصل الصيف. ولا سيما مع ألوان الملابس المشرقة التي تحتاج الى بشرة سمراء. ولكن للحصول على وجه الصيف عوارض جانبية ممكن ان تؤدي الى تغيرات جسدية على بشرتك ما قد يسبب النمش، التجاعيد والبقع الداكنة. من هنا اليك في هذا الموضوع كل التفاصيل التي تحتاجينها لمعرفة سبل الوقاية من أضرار أشعة الشمس من جهة والحصول على سمرة جذابة صحية من جهة أخرى.

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1. تقشير البشرة لفتح المسام

يزيل التقشير الخلايا الميتة من الطبقة العليا من الجلد ما يجعل البشرة تتجدد. من هنا ضرورة اتباع هذه الخطوة قبل التعرض لأشعة الشمس لإزالة الخلايا الميتة التي تسد المسام ويمكن ان تتفاعل مع أشعة الشمس وتمنعك من الحصول على لون صحي جميل. كما أن عدم تقشير البشرة لوقت طويل يودي الى ظهور حب الشباب.

2. كريم الواقي من الشمس يمنحك لونا مميزا

اذا كنت تظنين أن الكريم الواقي من الشمس يمنع بشرتك من أن تصبح سمراء فأنت مخطئة. خلافا للمعتقدات فإن كريم الواقي من الشمس بالاضافة الى انه يحمي من اشعة الشمس ما فوق البنفسجية ويمنع البشرة من التلف. كما انه أيضاً يمنحك لونا مميزا للبشرة.



3. تجنب تعريض البشرة بكثافة لأشعة الشمس

للحصول على بشرة بلون صحي ومتوهج ، عليك تجنب تعريض بشرتك للأشعة ما فوق البنفسجية. فمن الأفضل أن تأخذي السمار تدريجيا من خلال تقسيم وقتك تحت الشمس بالتساوي للحد من حروق الشمس. قضاء يوم كامل على الشاطئ قد يمنحك اللون الذي تريدين في يوم واحد ولكن قد يعرضك لحروق الشمس عند المغادرة. أفضل طريقة للحصول على توهج الصيف الصحي هو الاسمرار تدريجياً. نصف ساعة إلى ساعة تحت الشمس يوميا سيسمح لجسمك بإنتاج الميلانين الكافي للحصول على اللون الذي تريدين بعد فترة قصيرة.

من المهم أن تختاري بحكمة الوقت الذي يمكنك أن تتعرضي خلاله لأشعة الشمس وانتبهي من اشعة الشمس ما بين الساعة 10:00 حتي 16:00 .



4. وضع النظارات الشمسية والقبعة

لتحقيق الاسمرار المطلوب، تذكري دائما وضع النظارات والقبعة. اذ أن الجلد حول عينيك، هو حساس جداً ويتفاعل بسرعة مع أشعة الشمس فالنظارات الشمسية يمكن أن تقلل تعرض عينيك للأشعة ما فوق البنفسجية بنسبة 99 %.

أم بالنسبة للقبعة فهي تحمي الأذنين والعينين والجبين والأنف وفروة الرأس. ما يمنع وجهك من الاحتراق.