بعد نجاته من حادث سير.. أحمد شيبة على فيس بوك: الحمد لله أنا بخير

تعرض الفنان الشعبى أحمد شيبة، صاحب الأغنية الشهيرة "أه لو لعبت يا زهر" لحادث سير مروع، لكنه نجا منه.

ونشر شيبة عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك صورا توضح الدمار الذى لحق بسيارته جراء الحادث، وعلق عليها قائلاً "قدر الله وما شاء فعل، الحمد لله أنها جات على أد كده، والحمد لله أنا بخير وبطمن كل جمهورى وحبايبى".



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حادث احمد شيبة



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سيارة أحمد شيبة بعد الحادث



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أحمد شيبة ينجو من حادث سير

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