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مصرع شاب بمشاجرة أثناء حفل عُرس بكفر عشما بالمنوفية

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مصرع شاب بمشاجرة أثناء حفل عُرس بكفر عشما بالمنوفية مصرع شاب بمشاجرة أثناء حفل عُرس بكفر عشما بالمنوفية

أرشيفية

شهدت قرية كفر عشما بمركز الشهداء بمحافظة المنوفية، جريمة مقتل شاب فى العقد الثانى من عمره، بعد مشاجرة أثناء حفل عرس بالقرية، وسط حالة من الاحتقان بالقرية خوفًا من قيام أهل القتيل بالثأر لنجلهم.

وتلقى اللواء محمد مسعود مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز الشهداء، يفيد بوصول المدعو رضا سامى الشال، شاب بالصف الثالث الإعدادى، جثة هامدة لمستشفى الشهداء، فى مشاجرة أثناء نقل منقولات عروس بقرية كفر عشما .

وبالتحرى والبحث، تبين أن مرتكب الواقعة شاب يدعى (أمير. ا. ص) 22 سنة، وتم إلقاء القبض عليه من جانب رجال المباحث، وتولت النيابة التحقيقات.

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