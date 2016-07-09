أخبار عاجلة

فيديو جديد | يكشف بوضوح وجه أبو البراء المصري منفذ تفجير كنيسة مارمرقس بالأسكندرية فضلا عن تحديد هوية منفذي التفجرين. -
الصين: ندعم جهود مصر للحفاظ على أمنها واستقرارها -
بدء اجتماع الحكومة بالوقوف دقيقة حداد على شهداء الكنيستين -
وفد الكونجرس الأمريكي يغادر القاهرة بعد لقاء السيسي -
الدولار الأمريكي يستقر أمام الدينار الكويتي -
8 الصبح - د/محمد الباز تعليقاً على إعلان حالة الطوارئ "عمري ما شعرت طول حياتي بحالة الطوارئ" -
8 الصبح - الصحفي د/محمد الباز"شعرنا بالحرب الحقيقة بعد إعلان مجلس أعلى لمكافحة الإرهاب" -
مساء الأنوار: تحليل مباراتي سموحة والمصري في الكونفدرالية ، ومباريات اليوم في الدوري - 09 أبريل 2017 -
إسرائيل تفرض طوقا أمنيا على الأراضي الفلسطينية وتعتقل 3 في الضفة -
خامنئي: الضربة الأمريكية على سوريا "خطأ استراتيجي" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

العراق يفتح تحقيقا فى عدم استخدام الداخلية أجهزة كشف المتفجرات

Google+ Print
العراق يفتح تحقيقا فى عدم استخدام الداخلية أجهزة كشف المتفجرات العراق يفتح تحقيقا فى عدم استخدام الداخلية أجهزة كشف المتفجرات
أصدر رئيس مجلس الوزراء العراقى القائد العام للقوات المسلحة الدكتور حيدر العبادى أمرا بالتحقيق فى أسباب عدم نصب ونشر أجهزة وعجلات كشف المتفجرات الموجودة لدى وزارة الداخلية العراقية منذ العام الماضى.

تقدم وزير الداخلية العراقى محمد سالم الغبان باستقالته من حكومة الدكتور حيدر العبادى، مؤكدا أن تراجعه عن الاستقالة مرهون بإصلاح الجهاز الأمنى.

وأكد وزير داخلية العراق فى تصريحات نشرتها وسائل إعلام عراقية، الثلاثاء الماضى، استعداده لتسلم الملف الأمنى والمثول أمام القضاء حال ثبت تقصيره، معربا عن أسفه لعدم وجود إصلاحات فى الوزارة وعدم نجاح العراق فى تنظيم الأجهزة الأمنية.


>وزير الداخلية العراقى يتقدم باستقالته ويدعو لإصلاح الجهاز الأمنى

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365