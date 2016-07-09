العراق يفتح تحقيقا فى عدم استخدام الداخلية أجهزة كشف المتفجرات

أصدر رئيس مجلس الوزراء العراقى القائد العام للقوات المسلحة الدكتور حيدر العبادى أمرا بالتحقيق فى أسباب عدم نصب ونشر أجهزة وعجلات كشف المتفجرات الموجودة لدى وزارة الداخلية العراقية منذ العام الماضى.

تقدم وزير الداخلية العراقى محمد سالم الغبان باستقالته من حكومة الدكتور حيدر العبادى، مؤكدا أن تراجعه عن الاستقالة مرهون بإصلاح الجهاز الأمنى.

وأكد وزير داخلية العراق فى تصريحات نشرتها وسائل إعلام عراقية، الثلاثاء الماضى، استعداده لتسلم الملف الأمنى والمثول أمام القضاء حال ثبت تقصيره، معربا عن أسفه لعدم وجود إصلاحات فى الوزارة وعدم نجاح العراق فى تنظيم الأجهزة الأمنية.

وزير الداخلية العراقى يتقدم باستقالته ويدعو لإصلاح الجهاز الأمنى