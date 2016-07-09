العراق يعلن تحرير قاعدة "القيارة" الجوية جنوب الموصل من قبضة داعش

>أعلن القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى تحرير قاعدة "القيارة" الجوية جنوب الموصل مركز محافظة نينوى شمالى العراق، والتى تعد قاعدة مهمة فى عملية تحرير الموصل من قبضة تنظيم (داعش) الإرهابي.

كما طالب العبادى بفتح تحقيق فى عدم نصب أجهزة وسيارات للكشف عن متفجرات موجودة فى مخازن وزارة الداخلية العراقية منذ العام الماضي، على خلفية تفجير الكرادة الإرهابى وسط بغداد وعقب قبول استقالة وزير الداخلية محمد سالم الغبان وإعفاء قيادات الأمن والاستخبارت فى العاصمة وقائد "عمليات بغداد" الفريق عبد الأمير الشمري.

وهنأ العبادى العراقيين، خلال لقائه قيادة جهاز مكافحة الإرهاب، بتحرير قاعدة القيارة الجوية، وقال "إن أهالى نينوى عليهم الاستعداد لتحرير مدنهم من قبضة داعش كما حدث فى الفلوجة بالأنبار سنقضى على التنظيم فى الموصل".

وأضاف "أن قواتنا تلاحق مسلحى داعش دون ضجيج إعلامي، وخلال الأيام الماضية كان هناك تخطيط وقتال وتحرير، وتقدمنا 100 كيلو متر خلال أيام، وهذا انتقام مهم من عصابات الإرهاب التى سنسحقها ونطهر جميع أراضينا قريبا جدا منها".

وحذر العبادى داعش وأذنابه ومن يساندهم ويروج لهم من أنه سيتم القضاء عليهم، وقال "إن البعض حاول المتاجرة بدماء العراقيين واستغلاله وهؤلاء لن نسمح لهم بذلك.. لافتا إلى أن السلاح مكانه فى جبهات القتال وليس فى بغداد والقوات المسلحة مستمرة بتحرير الأراضى وتنتقل من نصر إلى نصر".

وكانت القوات العراقية المشتركة قد تمكنت اليوم السبت، من اقتحام قاعدة القيارة العسكرية الجوية (التى تبعد 60 كم جنوب الموصل مركز محافظة نينوى شمالى العراق) وانتزاع السيطرة عليها من قبضة تنظيم (داعش) الإرهابي، بإسناد من طيران التحالف الدولي.

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