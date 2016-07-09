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المرصد: مقتل 38 مدنيا على الأقل في قصف للمعارضة على مناطق في حلب

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المرصد: مقتل 38 مدنيا على الأقل في قصف للمعارضة على مناطق في حلب المرصد: مقتل 38 مدنيا على الأقل في قصف للمعارضة على مناطق في حلب

مقاتلو المعارضة السورية

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن قصفا شنه مقاتلو المعارضة على مناطق تسيطر عليها في حلب أسفر عن مقتل 38 مدنيا على الأقل يوم السبت بينما تواصل القوات الحكومية السورية حملة تهدف لتطويق الأجزاء التي تسيطر عليها المعارضة من المدينة بالكامل.

وبحسب رويترز قال المرصد إن من بين من قتلوا 14 طفلا و13 امرأة.

وعلى الرغم من إعلان الجيش السوري تهدئة تم تمديدها لمدة 72 ساعة أخرى تقدمت قوات الحكومة السورية والقوات الموالية لها الأسبوع الماضي باتجاه طريق الكاستيلو وهو الطريق الوحيد المؤدي إلى النصف الذي تسيطر عليه المعارضة من المدينة.

وتقول مصادر إن القوات السورية تبعد الآن بما بين 500 و1000 متر عن ذلك الطريق مما يجعله في مرمى نيرانها وتحاصر ما بين 250 و300 ألف شخص في الأجزاء التي تسيطر عليها المعارضة في حلب.

وقال المرصد إن قصفا جويا ومدفعيا عنيفا استهدف أيضا المناطق الواقعة تحت سيطرة المعارضة من حلب مما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص على الأقل.

وذكرت وسائل الإعلام الرسمية السورية أن عدد القتلى في حلب من نيران المعارضة بلغ نحو 40 شخصا مع إصابة أكثر من 300 آخرين.

 

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