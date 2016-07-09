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هاني رمزي:هذه أسرع طريقة للحصول على الثروة وزوجتي غيّرت حياتي

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السبت 09-07-2016 13:58

تستوقف «سيدتي» أسبوعياً في زاوية «لقاء إكسبرس» نجماً أو نجمة بأسئلة تتّسم بالسرعة تقابلها إجابات سريعة منه (منها)، نتعرّف من خلالها وبوقت وجيز على طريقة تفكيره (تفكيرها) في العديد من الأمور الحياتية. وفي هذا العدد، نكتشف الوجه الآخر للنجم هاني رمزي الذي يأخذنا بتصريحاته السريعة في رحلة إلى داخله لنتعرّف إلى شخصيته ونظرته إلى الحياة:

1 -ما هي الأمور التي تحب أن تنجزها بسرعة فائقة؟
تناول الطعام والرياضة.
2 -ما هي أسرع طريق للوصول إلى الشهرة؟
التركيز في العمل.
3- هل تتأنى في اتخاذ القرارات المصيرية أو تتسرع وتندم بعدها؟
أحب التأني كثيراً.
4- ما هي الأغنية أو العمل الفني الذي حققت في إثره نجاحاً سريعاً؟
فيلم «عايز حقي».
5- هل تؤمن بالنجومية السريعة التي يحققها الفنانون؟
تزول بسرعة إذا لم يحرص النجم على الاختلاف والتنويع.
6 -هل أنت سريع الغضب والانفعال؟
إطلاقاً.
7- ما هي أسرع طريقة، برأيك، للحصول على الثروة؟
الكسب الحلال. ليس المال فقط ثروة، ولكن الصحة والأطفال ثروة أيضاً.
8- ما هي أسرع طريق للوصول إلى قلب المرأة؟
الصراحة والصدق.
9 -هل تنفق بسرعة ما تجنيه من مال أم تتأنى في الصرف؟
أتأنى، لأنني تعبت فيه كثيراً.
10 -هل أنت ممن يقودون السيارة بسرعة فائقة؟
نعم، وأحب ذلك جداً.
11 -كيف تختصر مفهوم الصداقة بعبارات سريعة؟
التفاني والحب والنصيحة وعدم الخيانة.
12 -هل سبق أن وقعت في الحب بسرعة؟
لا.
13- هل تنظر إلى المرآة بسرعة أم يأخذ هذا الأمر منك وقتاً محدداً؟
يتطلب وقتاً كثيراً.
14 -كلمة سريعة... لمن توجهها؟
إلى زوجتي الحبيبة. أحبك جداً وأشكر الله أن وفّقني بمعرفتك لأنك غيّرت حياتي.

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سيدتي