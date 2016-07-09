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فشل محاولات بيل كوسبي لإسقاط تهمة الاعتداء الجنسي عنه

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السبت 09-07-2016 14:31

رفض قاض في ولاية بنسلفانيا الأمريكية أحدث محاولات الممثل الكوميدي الشهير بيل كوسبي Bill Cosby لإسقاط تهمة موجّهة ضدّه بالاعتداء الجنسي، ووجّه له أمراً بالمثول أمام المحكمة.
ورفض القاضي ستيفن أونيل الطلب، الذي تقدّم به محامو كوسبي البالغ من العمر 78 عاماً، إذ اعتبر فيه أنّ المدّعين العامين انتهكوا حقوق المتّهم عبر رفضهم استدعاء صاحبة الدعوى أندريا كونستاند كشاهدة في جلسات الاستماع الأولية في مايو، وبالتالي حمايتها من الاستجواب.
وقال القاضي في نهاية جلسة، استمرّت ثلاث ساعات في محكمة الاستئناف بمقاطعة مونتغومري: "هذه القضية ستستمرّ حتى مرحلة المحاكمة في ما يخصّ هذه الاتهامات."
ويواجه كوسبي اتهامات من عشرات النساء بالاعتداء الجنسي في تهم يعود تاريخها إلى عقود مضت.
ووصلت قضية كونستاند وحدها إلى مرحلة المحاكمة الجنائية، بعد أن اتهمت كوسبي بالاعتداء عليها في منزله، عام 2004، في حين سقطت باقي التهم بالتقادم.

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