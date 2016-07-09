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بالفيديو.. نجوم هوليوود يغنون للناجين من مجزرة أورلاندو

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السبت 09-07-2016 15:06

شارك نحو 20 فناناً، من بينهم بريتني سبيرز Britney Spears وسيلينا غوميز Selena Gomez وميغان تراينور Meghan Trainor ، في تسجيل أغنية "Hands" تكريماً لضحايا اعتداء أورلاندو، على أن يذهب ريعها للناجين وعائلات الضحايا.
وكتب الأغنية المهداة إلى ضحايا هذه المجزرة، التي أودت بحياة 49 شخصاً في فلوريدا الشهر الماضي، كلّ من جاستن ترانتر justin tranter وجوليا مايكلز Julia Michaels ، كما شارك في إنتاجها البريطاني مارك رونسون Mark Ronson.
الأغنية من إنتاج شركة "Interscope"، أحد فروع مجموعة "Universal Music"، وتقول إنّ هذه الأيدي التي أعطت الأغنية عنوانها "قادرة على تدمير العالم كما أنها قادرة على تغييره".
وتشارك في الأغنية أيضاً جينيفر لوبيز Jennifer Lopez، التي تعمل على أغنية أخرى، يذهب ريعها إلى الناجين مع مؤلف المسرحية الغنائية "هاملتون" لين مانيل ميراندا، بالإضافة إلى غوين ستيفاني Gwen Stefani وماري ج. بلايدج Mary J. Blige.

 

 

 

 

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