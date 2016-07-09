بالصور: أحمد السقا يشكو "تطفيش جمهوره" و محمد أمام يصالحه برسالة مثيرة

دخلت المنافسة بين صناع السينما على كعكة إيرادات العيد منطقة الضرب تحت الحزام، بعد أن بدأت بإصدار بيانات "غير دقيقة" عن ترتيب الإيرادات، ثمّ وصلت حدّ التحريض على تطفيش جمهور أحمد السقا حتى لا يدخل فيلم "من 30 سنة"، لإجباره على دخول فيلم "جحيم في الهند"، لمنافسة محمد أمام، الذي اضطرّ للتدخّل إنقاذاً لصداقته مع السقا برسالة مثيرة للغاية.

المنافسة المحتدمة على ملايين إيرادات الشباك في أيام العيد بدأت، منذ ليلة وقفة عيد الفطر، ببيانات "غير مؤكدة" ادّعت أنّ محمد أمام حقق رقماً قياسياً في إيرادات فيلم بيوم واحد، عندما جمع 3.5 مليون جنيه، وهو ما دفع المنتج محمد السبكي للردّ بتكذيب المعلومة، مؤكّداً أنّ الرقم القياسي مسجّل باسم الأسطورة محمد رمضان، الذي نجح في جمع أكثر من أربعة ملايين جنيه في يوم واحد بفيلم "شد أجزاء"، ملمحاً إلى أنّه لا يمكن المقارنة بين نجاح رمضان ورواج فيلم جحيم في الهند، لأن الأخير بطولة جماعية!

السبكي نفسه دخل على خط النار دفاعاً عن فيلمه "أبو شنب"، وأكّد أنّ نجمته ياسمين عبد العزيز حققت رقماً قياسياً غير مسبوق، وقال: "سجّلت الفنانة ياسمين عبد العزيز رقمًا قياسيًا باعتبارها أول سيدة في تاريخ السينما المصرية تحقق إيرادات وصلت إلى مليوني جنيه، خلال أول أيام عيد الفطر المبارك بفيلمها «أبو شنب» في مواجهة نجوم الشباك من الرجال.

النجم الكبير أحمد السقا لم يهنأ بنجاحه الساحق في أول يومين من العيد، وبمنافسته على صدارة الأعلى مشاهدة، بعدما انهالت الرسائل من الجمهور محذرة من وجود "خيانة" داخل دور العرض السينمائي، حيث يتعمّد بعضها "تطفيش الجمهور" والترويج لفيلم "محمد أمام" بادّعاء أن التذاكر نفدت، بينما في نفس الوقت يبلغون شركة التوزيع أنه لا يوجد إقبال على الفيلم، وهو ما ساهم في انهيار الإيرادات فجأة، ليضطر السقا للتدخل بالشكوى مع ذكر قاعات عرض بعينها ترفض دخول الجمهور لحضور فيلمه.

محمد أمام الجواد الرابح في موسم أفلام العيد ردّ على رسالة السبكي بنشر بيان يؤكّد أنه كسر الرقم القياسي لرمضان، بعدما حقق في ثالث أيام العيد ما يُقارب أربعة ملايين ونصف مليون من الجنيهات.

وفي الوقت نفسه، حرص على ردّ "الجميل" للفنان أحمد السقا معترفاً بفضله ونشر صورة تجمعهما في كواليس مسلسل "خطوط حمرا"، وعلّق عليها قائلاً: "انا هقول حاجة لوجه الله و ربنا شاهد علي كلامي ...انا طول عمري بحب ‫‏أحمد_السقا‬ جداً و بعتبره بجد زي أخويا الكبير ... هو الممثل الوحيد في جيله اللي حضرت له تقريباً كل أفلامه في السينما من كتر حبي فيه ... لما ابتديت امثل كان من امنيات حياتي إني اشتغل معاه ... و من اكتر المرات اللي فرحت فيها لما هو اللي اخترني بنفسة علشان أعمل دور أخوه الصغير في مسلسل خطوط حمرا اللي مازال من أكتر الأدوار اللي بحبها و فرقت معايا في شغلي علشان خاطر وقفت قدام احمد السقا ... انا بحبك اوي يا سقا و مبروك النجاح العظيم لفيلمك الجديد و من نجاح لنجاح دايماً يا حبيبي".

وجاء الرد سريعاً، وبروح فارس من السقا، الذي ردّ على التدوينة قائلاً: "يا محمد يا حبيبي الفضل لربنا، ربنا يوفقك كمان وكمان انت اخويا وحبيبي".

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