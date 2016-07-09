بالصور: شقيقة الراحلة "ميرنا المهندس" تستعدّ لخلافتها في عالم الفن ..هل تشبهها؟

قبل مرور عام على ذكرى الرحيل المأساوي للنجمة الشابة ميرنا المهندس بعد صراع مع المرض، بدأت شقيقتها "إيلي" خطوتها الأولى نحو عالم الأضواء والشهرة. وكالعادة، اختارت أن تكون ضربة البداية في جلسة تصوير مثيرة بعدسة مصور المشاهير محمود عاشور، الذي تولى بنفسه تسويق الصور.

جلسة التصوير المثيرة ذكرت الجميع بآخر جلسة تصوير للفنانة الراحلة ميرنا المهندس، التي توفّت في شهر أغسطس الماضي عن عمر 36 سنة فقط، فبدا الشبه واضحاً جداً بين الشقيقتين، كما اعتمدت إيلي تقريباً على نفس فريق عمل شقيقتها، وإن تخلّت عن البراءة المعتادة للراحلة وظهرت أكثر أنوثة.

يُذكر أن إيلي وعدت متابعيها، وأغلبهم من جمهور شقيقتها ببداية قوية منذ شهر فبراير الماضي، وخضعت وقتها لجلسة تصوير لم تجد رواجاً، ولم تكشف حتى اللحظة عن خططها الفنية المقبلة.

ترى هل تحقق إيلي شهرة وانتشار شقيقتها ميرنا؟