مصرع عميد طب سوهاج في حادث مروري ببني سويف

مراسل ONA

لقي عميد كلية الطب جامعة سوهاج مصرعه، وأصيب نجلاه إثر انقلاب سيارة كانوا يستقلونها على الطريق الصحراوي بمحافظة بني سويف، اليوم السبت، في طريق عودتهم من القاهرة.

كانت مديرية أمن سوهاج قد تلقت إخطارًا من مديرية أمن بني سويف يفيد بمصرع الدكتور محمد علم الدين عميد كلية الطب جامعة سوهاج، ويقيم بقرية شطورة دائرة مركز طهطا شمال المحافظة، وإصابة نجليه الحسن والحسين بجروح وكدمات متفرقة بالجسم وتم نقلهما إلى مستشفى أسيوط العام لتلقي العلاج​.

وتم إخطار أسرة المتوفي بالحادث، وجارٍ اتخاذ التدابير اللازمة لاستخراج تصريح الدفن​.​