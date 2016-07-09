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العثور على طفل فى شهره الثالث مذبوحا بقرية عرب العطيات بأسيوط

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العثور على طفل فى شهره الثالث مذبوحا بقرية عرب العطيات بأسيوط العثور على طفل فى شهره الثالث مذبوحا بقرية عرب العطيات بأسيوط
عثر أهالى قرية عرب العطيات التابعة لمركز ابنوب، بأسيوط، على طفل رضيع فى شهره الثالث مذبوحا ومفصول الرأس عن الجسد ملقى بجوار منزل بمركز أبنوب بأسيوط.

كان اللواء عبد الباسط دنقل، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن أسيوط قد تلقى إخطارا من المقدم محسن شريت رئيس مباحث مركز شرطة أبنوب يفيد بورود بلاغ من أهالى قرية "عب العطيات" بالعثور على رضيع عمره لم يتجاوز الثلاثة شهور مذبوحا ومفصول الجسد عن الرأس وملقى بجوار أحد المنازل.

وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة والإسعاف لموقع الحادث وبالفحص والمعاينة تبين أن الرضيع يعيش مع والدته وأختها وشقيق زوجها فى نفس المنزل، وأن والدة الطفل هى من اكتشفت الجريمة، وتم تحرير المحضر اللازم، وجارى تكثيف الجهود لاكتشاف مرتكب الواقعة.


>مصدر طبى: وصول جثة مجهولة ومصابين لمستشفى العريش العام
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