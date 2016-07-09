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استطلاع: إيران ثانى بلد عنصرى فى العالم

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استطلاع: إيران ثانى بلد عنصرى فى العالم استطلاع: إيران ثانى بلد عنصرى فى العالم
تصدرت إيران قائمة الدول العنصرية فى العالم، إذ حلت فى المركز الثانى، وفق استطلاع للرأى ضم 80 دولة حول العالم، قام به مجموعة من الباحثين السويديين، بحسب جريدة عكاظ .

ولفت الاستطلاع إلى أن إيران تمنع السُّنة من التمثيل البرلمانى وتُحرِّم بيع الكتب السنية.

وأضاف أن إيران قامت بتغيير أسماء المدن العربية إلى أسماء فارسية، ومنعت العرب من استكمال دراساتهم العليا وتولى المناصب القيادية والقضائية.

وأوضح الاستطلاع أن إيران تنتهج سياسات تمييزية ضد كل من السنة والعرب المقيمين على أراضيها، حيث تمنع مواطنيها العرب من ارتداء الزى العربى أو تعلم اللغة العربية فى المدارس.

وأظهر الاستطلاع أن عنصرية إيران تجاه السنة تجسدت فى إعدامها لأكثر من 4 آلاف سنى منذ عام 2011 بتهم واهية، وحرمت سكانها السنة من بناء مساجد لهم فى عدد من المدن من بينها طهران بالرغم من أن تعدادهم يصل 22 مليون سُنى.

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