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مركز الملك سلمان للإغاثة يقدم مساعداته لأكثر من 11 مليون يمنى

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مركز الملك سلمان للإغاثة يقدم مساعداته لأكثر من 11 مليون يمنى مركز الملك سلمان للإغاثة يقدم مساعداته لأكثر من 11 مليون يمنى
قدم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية دعماً للأم وطفلها والنساء الحوامل والرجال فى اليمن عبر برامج يمولها المركز، وتنفذها منظمة الصحة العالمية مع الشركاء الصحيين فى اليمن، بحسب جريدة عكاظ .

واستفاد من هذه البرامج حوالى 3.825.000 من النساء، ومن الرجال 3.675.000، ومن الأطفال دون الخامسة 1.500.000، ومن النساء الحوامل 1.950.000.

وقام المركز بتنفيذ خمسة أنشطة تكاملية لتقديم خدمات التحصين والإدارة المتكاملة لأمراض الطفولة والصحة الإنجابية والتغذية وصلت من خلالها إلى أكثر من 300,000 طفل.

وحول ما يخص الأنشطة التكاملية، فقد بلغ عدد المستفيدين 141,019 طفلا أعمارهم أقل من 5 سنوات والإناث 159,022 طفلة ليبلغ مجموع المستفيدين من هذه الانشطة 300,042 طفلا وطفلة.

ودعم المركز عبر منظمة الصحة العالمية 25 عيادة طبية متحركة لتقديم الخدمات الصحية المنقذة للحياة، بما فيها إدارة الأمراض المعدية والصحة الإنجابية والتحصين وإدارة حالات سوء التغذية للنازحين والسكان المتأثرين.

كما أرسل المركز 12 فريقاً لتقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية التكاملية فى محافظات عدن وأبين وحجة وصنعاء وصعدة وسقطرى .

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مصر 365

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