الجالية العراقية فى مصر تنظم وقفة أمام سفارتها احتجاجا على تفجير "الكرادة"

تنظم الجالية العراقية فى مصر مساء اليوم السبت، وقفة أمام السفارة العراقية فى مصر، احتجاجا على تفجير سوق تجارى بمنطقة الكرادة فى بغداد فى الأيام الأخيرة من شهر رمضان، ما نتج عنه مقتل أكثر من 292 وجرح أكثر من 200 شخص.

وقال مصدر عراقى لـ"اليوم السابع" إن الوقفة تبدأ الساعة السادسة مساءً، وتستمر حتى الساعة الثامنة، لتأبين شهداء التفجير الإرهابى والتنديد بهذا العمل الإرهابى المأسوى.

وأوضح المصدر أن الدعوة للوقفة الاحتجاجية أمام السفارة العراقية فى مصر، نظرا لبشاعة الحادث الإرهابى الذى استهدف منطقة مكتظة بالمدنيين فى حى الكرادة وسط العاصمة العراقية بغداد، أثناء تناول رواد السوق وجبة السحور.

ولفت إلى أن المحتجين سيطالبون خلال الوقفة بفتح تحقيق دولى فى هذا الحادث الأليم، لتقديم المقصرين والمتسببين فى الحادث للعدالة.

وشهدت العاصمة العراقية بغداد على مدار عام سلسلة تفجيرات استهدفت مناطق مختلفة وأوقعت مئات القتلى والجرحى، وكان أكثرها كثافة تلك التى وقعت فى مايو 2016، والتى أدت إلى مقتل أكثر من 150 شخصا خلال أسبوع.

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